Vergi borçlarında yapılandırma başladı! İşte tüm detaylar

Vergi, trafik cezaları, prim dahil olmak üzere kamu alacaklarında yeniden yapılandırma imkanı getiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), konu ile ilgili yaptığı açıklamasıyla yapılandırma süreciyle le ilgili bilgilendirmede bulundu.



Söz konusu Kanun ile yapılandırma kapsamına alınan borç ve cezalar şöyle:



- Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,

- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının

yüzde 50’sinin silinmesi,

- Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

- Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,

- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması,

- Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde

- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması,

- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması,

- Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9,

12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,

- Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

- Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

- 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

- 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması



GİB'den yapılan duyuruda bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiği hatırladı.



Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve vergi incelemesi yapılmayacağı açıklandı.