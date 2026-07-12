Vergi borcu taksitlendirmesine yoğun ilgi: İlk 25 günde 228 bin mükellef başvurdu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) edinilen bilgilere göre, mükellefler tarafından vergi dairesine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye yoğun ilgi gösteriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemenin af niteliği taşımadığını, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti koruyan bir sistem kurulduğunu belirterek, uygulamanın "ödeme iradesi" bulunan esnaf gibi mükelleflere kolaylık sağlayacağına işaret etmişti.

Uygulamayla, vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar, bu çerçevede yer alıyor.

Getirilen düzenleme kapsamında, KDV dışındaki borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Katma değer vergisinde ise taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. Buna göre, düzenleme çerçevesinde ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Bu imkandan yararlananların, toplam 206 milyar lira borcu taksitlendirildi.

KDV dışındaki borçlar için mükelleflerin yüzde 18,01'i 6 taksiti, yüzde 30,69'u 12 taksiti, yüzde 13,21'i 24 taksiti, yüzde 25,19'u 36 taksiti tercih etti. Bu kapsamda, 48 taksiti tercih eden mükelleflerin oranı yüzde 10,6, 72 taksiti tercih edenlerin oranı da yüzde 2,3 oldu.

Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için faiz oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borçları 10 milyon lirayı aşmayanlarda, teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Bu tutarı aşanların ise sadece aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi gerekiyor.

Haciz yok, elektronik başvuru imkanı var

Taksitlendirme için borçluların vergi dairelerine gitmesi şartı bulunmuyor. GİB'in internet adresi (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden veya e-Devlet (turkiye.gov.tr) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor.

Ayrıca araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendirenler, araçlarının muayenelerini yaptırabilecek. ​​​​​​​

Borçlarını taksitlendiren mükellefler hakkında, vergi dairesince cebri takip yapılmayacak. Böylece, taksitlendirilmiş borçlardan dolayı mükelleflerin bankalardaki hesaplarına, gayrimenkullerine ve araçlarına haciz konulmayacak. Ayrıca, araçlar üzerine tatbik edilmiş yakalama şerhlerinin kaldırılması mümkün olacak ve satış işlemleri askıya alınacak.

Mükelleflerin bu imkandan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması ve başvurularını son güne bırakmaması önem taşıyor. Bu imkandan yararlanan mükellefler, ilk taksitlerini 30 Eylül'e kadar ödeyebilecek. Diğer taksitlerin ödemeleri de takip eden aylarda yapılabilecek.