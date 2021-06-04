Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? İşte borç yapılandırmanın detayları

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece vergi borcu yapılandırmanın önü açıldı. COVID-19'dan dolayı ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ve borç yapılandırmak için bekleyen milyonlarca vatandaş, vergi borcu yapılandırma konusunun detaylarını araştırmaya başladı. Özellikle vergi yapılandırmanın hangi borçları kapsadığı merak ediliyor.

Hangi borçlar yapılandırmanın dışında tutulacak?

Öncelikle borç yapılandırma sürecinde düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, corona virüsü ile mücadele kapsamında verilen para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan para cezaları kapsam dışında kalacak.

Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile birlikte 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları borç yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Borç yapılandırma ile belediyelerin su, atık su, katı atık ücretleri gibi aldığı bazı paylar ile büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları yapılandırılacak.

MTV yapılandırılabiliyor

Yine motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

KYK borçları yapılandırma kapsamında

KYK borçları da bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler.