Vergi cennetlerinde rekabet kızıştı! Hong Kong’dan kripto ve yatırım fonunda vergi muafiyeti hamlesi
Hong Kong yönetimi, özel sermaye fonları, hedge fonları ve ultra zenginler için yatırım araçlarını vergiden muaf tutmayı planlıyor. Bu düzenlemeyle kripto para kazançları, denizaşırı gayrimenkuller ve karbon kredileri de kapsama alınabilir. Planlar, altı haftalık danışma sürecinin ardından uygulamaya geçirilecek. Hong Kong, bu hamleyle Singapur gibi düşük vergili bölgelerle rekabet etmeyi hedefliyor.
Hong Kong hükümeti, milyarder aileler, hedge fonları ve özel sermaye fonlarına yönelik yeni bir vergi muafiyeti planı hazırlıyor. Bu düzenleme, yatırımcıları teşvik ederek Hong Kong’u küresel bir finans merkezi hâline getirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Vergi muafiyeti kapsamı
Plan kapsamında kripto para kazançları, denizaşırı gayrimenkul yatırımları, özel krediler ve karbon kredileri gibi çeşitli gelirler vergiden muaf tutulabilir. Hong Kong yönetimi, bu düzenlemelerin yatırımcıların operasyonlarını Hong Kong’a taşımalarında önemli bir rol oynayacağını öngörüyor.
Kripto para ve dijital varlıklar
Son yıllarda Hong Kong, kripto paralar ve dijital varlıklar konusunda küresel bir merkez olma hedefiyle adımlar atıyor. Deloitte Çin Uluslararası Vergi Ortağı Patrick Yip, Hong Kong’daki bazı aile ofislerinin portföylerinin yüzde 20’sine kadarını dijital varlıklara ayırdığını belirtti. Yip’e göre bu düzenlemeler, Hong Kong’un finans ve kripto ticaret merkezi olarak konumunu güçlendirecek.
Rekabet ve küresel etki
Hong Kong’un bu adımı, Singapur ve Lüksemburg gibi düşük vergili bölgelerle kıyasıya bir rekabet içinde gerçekleşiyor. Singapur’un sıkı kara para aklama denetimleri, bazı yatırımcıları alternatif merkezlere yönlendirirken, Hong Kong daha esnek bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. KPMG Asya Varlık Yönetimi Vergi Başkanı Darren Bowdern, bu düzenlemenin Hong Kong’u diğer offshore merkezlerle aynı seviyeye taşıyacağını ifade etti.
Danışma süreci başladı
Hong Kong yönetimi, altı haftalık bir danışma süreciyle planların uygulanabilirliğini değerlendirecek. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin yalnızca Hong Kong’un finansal cazibesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda milyarder ailelerin ve yatırım fonlarının ilgisini çekeceğini öngörüyor.