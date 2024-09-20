Vergi cezalarında indirim oranı ve şartları belli oldu

Vergi gelirlerini artırmaya yönelik, borçların tahsil edilebilmesi için çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerin vergi cezalarını indirimli ödemesi için bilgilendirme broşürü hazırladı.

CNBC-e'nin haberine göre; broşürde, indirim uygulanacak cezalar, kimleri kapsadığı, indirim oranları, dava süreçlerinde indirim, uzlaşma süreçleri ve indirim arasındaki ilişkiye dair detaylı bilgiler yer alıyor.

Vergi indirimi kimleri kapsıyor?

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabiliyor.

Vergi indirim oranı ne kadar?

Zamanında başvurulan cezalar ve ilgili şartların taşınması halinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 2024 yılında 23 bin lirayı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yüzde 75 indirim uygulanacak.

Ceza indiriminden yararlanma şartları neler?

Hazırlanan broşüre göre tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının 1 ay içinde veya teminat gösterilmesi halinde vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Başvuru için cezanın dava konusu yapılmamış olması gerekiyor.

Davadan vazgeçene ceza indirimi

Dava açan mükelleflerin süresi içinde davasından vazgeçmesi halinde ceza indiriminden yararlandırılacağı bilgisine yer verilen broşürde, indirimden yararlandıktan sonra dava açılması halinde ise indirimin iptal edileceği vurgulandı.