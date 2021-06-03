Vergi cezalarında yeni düzenlemeye gidiliyor

Canan SAKARYA

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hukuk reformu kapsamında yer alan 4. Yargı Paketi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. 32 maddeden oluşan ve 7 ayrı kanunda değişiklik öngören 4. Yargı Paketi ile Vergi Usul Kanunu’nda etkin pişmanlık ve uzlaşma çerçevesinde yeni düzenleme yapılıyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle kovuşturma, soruşturma aşamasındaki vergi cezalarında, aşamasına göre yüzde 50-75 oranında uzlaşmaya dayalı olarak indirim öngörülüyor.

Boşanmış eş ayrımı kalkıyor

4. Yargı Paketi’nde eşe karşı işlenen suçlar ile boşanmış eşe karşı işlenen suçlardaki farklılık gideriliyor. 3 ayrı maddede yapılan düzenleme ile adam öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarından sadece eş değil boşanmış eşe karşı da işlenmesi halinde ağırlaştırılmış ceza öngörülüyor. 4. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarının tamamlandığı düzenlemeler özetle şöyle: