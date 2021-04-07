Vergi cezasını peşin ödeyene %25 indirim
Yeni düzenleme ile vergi cezalarında peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim imkanı getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, vergi cezalarında peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim imkanı getirdi.
Yönetmeliğin kapsamını belirleyen 2’nci maddesinde yer alan “usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları” yeni düzenlemeyle kapsamdan çıkarıldı.
17’nci maddede yapılan değişiklikle de uzlaşılan tutardan indirim istenemeyeceğine ilişkin hüküm değiştirildi.
Yeni düzenlemeye göre mükellefler, üzerinde uzlaşılan vergi, vergi farkı, vergi ziyaı cezasının yüzde 75’ini öngörülen sürede öderlerse kalan yüzde 25’lik kısmı ödemeyecek.