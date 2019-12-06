"Vergi değil, üretim artsın"

06 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği Dijital Anadolu Projesi’nin 2019’un son toplantısı Eskişehir’de yapıldı. 2019 yılında yaklaşık 1200 KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, 2020’de de 4 farklı kentte düzenlenecek etkinlikler ile devam edecek. TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, dijitalleşmenin sadece teknolojik değişimi değil, zihniyet değişimini de ifade ettiğini vurguladı.

Turan “Vergiyi değil üretimi artırıp, eğitim ve yargı gibi yapısal reformlar ile zamanın ruhunu yakalamalıyız” dedi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise “KOBİ'lerin dijitalleşme perspektifi ile yeniden şekillendirmeleri önemli bir belirleyici olacak” diye konuştu. TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği Dijital Anadolu Projesi’nin 2019’un son toplantısı Eskişehir’de yapıldı. 2019 yılında yaklaşık 1200 KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, 2020’de de 4 farklı kentte düzenlenecek etkinlikler ile devam edecek. Proje ile özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde dijitalleşme, üretim süreçlerinde ve zihniyette değişimin önemine dikkat çekildi.

Toplantının açılışında konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijitalleşmenin sadece teknolojik değişimi değil, zihniyet değişimini de ifade ettiğini vurgulayarak, “Bu süreçte ne yaparsak yapalım odağımıza hep üretimi koymalıyız. Vergiyi değil üretimi artırıp, eğitim ve yargı başta olmak üzere yapısal reformlar ile zamanın ruhunu yakalamalıyız” dedi.

TÜRKONFED Başkanı Turan, dijitalleşme ve değişimde en önemli sermayenin nitelikli insan kaynağı olduğunu kaydetti. Almanya’nın kurumlar vergisi şampiyonlarına dikkat çeken Turan, şöyle devam etti: “Almanya, 2018 yılı Kurumlar Vergisi şampiyonlarını açıkladı. Volkswagen, Mercedes, BMW, E.ON Enerji, Deutsche Telecom ve Siemens, listenin ilk 6 sırasında yer alan güçlü sanayi kuruluşları olarak öne çıkıyor. Ortak özellikleri çağı doğru okuyan, dönüşümü doğru yöneten ve üretim odaklı bir ekonomik modele göre konumlanan güçlü markalar olması…”

Ülkemize baktığımızda 2018 yılının Kurumlar Vergisi listesinin ilk 6 sırasında Merkez Bankası başta olmak üzere bankacılık ve finans sektörünün ağırlığının göze çarptığını dile getiren Turan, “Elbette bankacılık ve finans sektörünün performansı yüzümüzü güldürüyor. Bununla birlikte üretim ve sanayiye ağırlık vererek değişimi doğru okumak ve dönüşümü yönetmek de gerekiyor” diye konuştu.

Rekabette öne çıkmak

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise “Son birkaç yılda dünyada ve Türkiye’de dijitalleşme konusunda büyük aşamalar kaydedildi. Yapay zeka, nesnelerin interneti, mobilite, bulut, büyük veri, artırılmış gerçeklik kavramlarını ele aldığımızda geleceğin çok daha büyük gelişmelerin habercisi olduğunun farkındayız. KOBİ’lerimizin rekabette güçlü konumda yer alabilmelerinde üretim yapıları ve süreçlerini dijitalleşme perspektifi ile yeniden şekillendirmeleri önemli bir belirleyici olacak” dedi.

Dönüşüm tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Satış Kanalları Direktörü Emrah Süeren, “Alacak Riski Yönetiminde Yeni Dönem: Karekodlu Çek” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Logo Yazılım Türkiye Fonksiyonel Ürünler Satış Müdürü Özge Yiğit, Dijital Çağ başlıklı bir konuşma yaparken, Netizen Kurucusu Ümit Öncel moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijitalleşme ve Özel Sektör Paneli’nde DesignPR Kurucusu Çiğdem Dedeoğlu ile BUGAMED Biyoteknoloji Yazılım Kurucusu Gamze Kara Mağden girişimcilik öykülerini paylaştı.

Edenred Pazarlama Direktörü Zeynep Ege Dura, Akıllı KOBİ’leri anlatırken toplantıda ayrıca MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Kurumların Dönüşümü konusunu ele aldı. Dijital Anadolu Eskişehir toplantısı katılımcılarla “dijital soru-cevap” uygulaması ile sona erdi.