Vergi düzenlemesinde tartışılan madde geri çekildi

Meclis Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk bölümünde yer alan maddeler kabul edildi. Teklifte ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin tartışılan ve itiraz seslerinin yükseldiği önemli bir maddesinde geri adım atıldı.

4.3 milyon gelir vergisi 966 bini kurumlar vergisi olmak üzere 5.2 milyon mükellefi yakından ilgilendiren beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişiklik öngörülüyordu.

Yasa teklifiyle geçici vergi dönemi sayısının üçe indirilerek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin birer ay öne çekilmesine ilişkin düzenlemeye, mali müşavirlerin yanı sıra siyasilerden de itirazlar gelmişti.

İtirazlar karşılık buldu ve yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname verme ve ödeme sürelerinin birer ay öne çekilmesine ilişkin düzenleme, Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında tekliften çıkarıldı. Bu beyannameler eskiden olduğu gibi yine mart ve nisanda verilecek.

Teklifin metinden çıkarılmasının olumlu olduğunu belirten Dünya Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, bu değişikliğin vergi mükellefleri ve meslek mensuplarını oldukça rahatlattığını, dördüncü geçici vergi beyannamesinin kaldırılmasına karşılık, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanlarının birer ay öne çekilmesinden vazgeçilmesinin Hazine'yi yaklaşık 1,2 milyar TL bir faiz yükü ile karşı karşıya bırakacağını söyledi.