‘Vergi düzenlemesinin sıkıntılı yönleri var’
1 Ocak’ta yürürlüğe girecek dijital vergi düzenlemesini değerlendiren TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, “E-arşiv fatura uygulaması ciddi sorunlar doğuracak kimse farkında değil. Taksi plakası ne kadara satılırsa satılsın vergi alınmıyor. Yüzde 18 olan KDV indirilmeli…” dedi.
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