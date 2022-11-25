Vergi, EY Türkiye Vergi Konferansı’nda masaya yatırıldı

Şirket açıklamasına göre, uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi EY tarafından geleneksel olarak düzenlenen Vergi Konferansı'nda, vergi alanındaki önemli gündem konuları, düzenlemeler ve uygulamalar EY liderlerinin ve farklı sektörlerden uzmanların katılımıyla tüm boyutları ile tartışıldı.

"Geleceği bugünden inşa etmek" temasıyla 23 Kasım'da fiziki, 24 Kasım'da ise çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte, iş dünyasından lider şirketlerin üst düzey yöneticileri ve EY Türkiye Vergi Bölümü profesyonelleri değerli görüşlerini paylaştı.

2 gün süren konferansta, teknolojinin vergi alanında etkin kullanımının önemi, dünyada ve Türkiye'de gündemde olan vergi düzenlemeleri, iklim değişikliğinin vergi üzerine etkileri, girişimciler açısından vergi ve teşviklerin önemi gibi konuların da dahil olduğu birçok oturum düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, Türkiye'nin üretken, çalışkan, girişimci karakteri olan bir ülke olduğunu belirterek, "Gücümüz büyük ölçüde buradan geliyor. Enflasyon günümüzün en çok konuşulan konularından biri. En gelişmiş ülkeler dahi yüksek enflasyonla karşı karşıya. Biz ise Türkiye olarak enflasyonla bir arada yaşamaya alışığız. Bu ortamda, finansman ve nakit yönetimi birçok şirketin en önemli konularından. Mali tabloların doğru hazırlanması, doğru sunulması ve vergilerin reel tablolar üzerinden verilmesi oldukça önemli. Son dönemde elde edilen karlara baktığımızda büyük kısmının, satışların düştüğü, arz mevcutken talebin yetersiz olduğu pandemi döneminde birikmiş stokların enflasyonist dönemdeki satışından geldiğini görüyoruz. Mevcut koşullarda bu karların ne kadar sürdürülebilir olduğu sorusu önem kazanıyor. Bu dönemde enflasyon muhasebesinin uygulanmasını gerektiren bütün şartların mevcut olduğunu görüyoruz. Bu konularda şirketlerin önünü açacak politikaların geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dijital bir ortamda çalışıyor ve oldukça verimli sonuçlar alıyoruz"

Etkinlik kapsamında düzenlenen "C-Suite vergi gündemi" başlıklı oturumda Koç Holding Grup CFO'su Polat Şen, SAP Türkiye SEFA Bölgesi CFO'su Buluş Tüfekçi ve Sahibinden CFO'su Burcu Batı konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, EY Türkiye Vergi Bölümü olarak önceliklerinden birinin dijitalleşme konusu olduğunu ifade etti.

Teknolojiden en iyi şekilde yararlanarak geliştirdikleri yazılımlarla vergi danışmanlığı başta olmak üzere vergi ile ilgili tüm alanlarda hizmet verdiklerini aktaran Baykuş, "İşlerin daha çabuk ve etkili yapılmasını sağlayacak çözümler geliştiriyor, veriyi etkin bir şekilde kullanan yapay zeka temelli çözümler sunuyoruz. Tamamen dijital bir ortamda çalışıyor ve oldukça verimli sonuçlar alıyoruz.



Mevcut beyannameler, e-defterler, faturalardan oluşan büyük veriler üzerinde farklı algoritmalar çalıştırarak analizler yapıyor, yıllardır süregelen tecrübelerimizi de katarak yapay zeka aracılığıyla geleceğe yönelik projeksiyonlar hazırlıyor ve çözümler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baykuş, EY Vergi Konferansı 2022'ye yoğun katılım olduğunu belirterek, konferans kapsamında, dünyada ve Türkiye'de olan gelişmeleri, geleceğe yönelik beklentileri, iş yapış şekillerinin buna göre nasıl evrilmesi gerektiğini hem konuk konuşmacıların hem de EY ekiplerinin ele aldığını bildirdi.

Kovid-19 döneminde iş yapış şekillerinin, çalışanların profillerinin, alışkanlıkların çok değiştiğine işaret eden Baykuş, "İster istemez firmaların bu yeni düzene uyması gerekiyor. Vergi konusunda da birçok yenilik oldu. Bugünden hazırlık yapmazsak gelecek geldiği zaman firmaların geç kalma ihtimali var." yorumunu yaptı.

Baykuş, konferans kapsamında bir rapor hazırlayacaklarını da aktardı.

"Gelişmekte olan ülkelerin vergi rekabetini çok daha yoğun şekilde sürdürdüğünü görüyoruz"

Etkinliğin "Verginin geleceği, geleceğin vergisi" başlıklı oturumunun moderatörlüğünü ise EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Feridun Güngör üstlendi. Oturuma, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Şirket Ortağı Av. Ahmet Sağlı, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman ve EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve CESA Vergi Kalite Lideri Ersin Erdem konuşmacı olarak katıldı.

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Feridun Güngör, son yıllarda verginin uluslararası boyutunun büyük bir önem kazanmış durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce genelde ikili taraflar arasında gördüğümüz uluslararası iş birliklerini artık çok daha geniş kapsamlı ve çok taraflı olarak görmeye başladık. Vergi alanında OECD gibi kuruluşların da katıldığı çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Küreselleşen dünyada vergi de küreselleşiyor ve çok uluslu şirketlerin yanı sıra bu şirketlerle ilgili herkes bu durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Dünyada vergi rekabeti de önemli ölçüde değişti. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin vergi rekabetini çok daha yoğun bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz.



Teşvik sistemleri çok daha cömert. Vergi avantajı nedeniyle bir ülkede var olan bir şirket bu avantaj ortadan kalktığında o kadar da istekli olmayacak. Bunun sonucu olarak, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları alanlarda ve dünyanın dört bir yanına yayılan kompleks organizasyon yapılarında bazı değişikliklere gittiklerini görebiliriz."

Ayrıca, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, "2023'e bakarken dünya konjonktürü ve Türkiye ekonomisi" başlıklı oturumda görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

EY Vergi Konferansı'nın ikinci günü birçok sektörden üst düzey yöneticinin ve EY profesyonellerinin katılımıyla, farklı konuların kapsamlı şekilde ele alındığı çevrim içi panellerle tüm gün devam etti.

EY Vergi Konferansı gelecek yıllarda da düzenlenmeye devam edecek.