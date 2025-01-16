Vergi indirimiyle emeklilik sistemi değişti, EYT riski ortaya çıktı!

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Kurumu kanununa ilişkin uzmanlardan çok önemli bir uyarı geldi.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının ödenmesine ilişkin değişikliğe dikkat çekti.

Vergi indirimiyle emeklilik nedir?

Dezavantajlı bazı grupların bu yasayla emeklilik haklarının geriye gittiğini, emekli olmalarının zorlaştığını aktaran Karakaş, engellilerin yaş şartı olmaksızın emekli olabildiğini anımsattı.

Karakaş, Ekim 2008 ve öncesinde SGK girişi olanların vergi indirim belgesini aldıklarında sigortalık süresi ve prim ödeme gün sayıları yeterse emekli olduğunu dile getirdi.

Vergi indirimiyle emeklilik kaldırıldı mı?

Karakaş, bunun tamamen kaldırıldığını belirterek geçmiş dönemlerde kanun Anayasa Mahkemesi'ne gitmesine rağmen hükümet tarafından kaldırılmadığını aktardı.

SGK uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu'nun düzenlediği şartın kanunlun ardından SGK tarafından kabul edilmediğini dile getirdi.

Vergi indirimiyle emeklilik 2008 öncesi raporlar geçerli mi?

"Rapor almada çok sahtecilik oldu. SGK bu açıdan son derece haklıdır ancak bunlar var diye vatandaşın kazanılmış hakkının elinden alınmasına bir gerekçe teşkil etmez" diyen Karakaş, "Daha da önemlisi bu yasa yürürlüğe girdikten sonra artık bütün bu işlemler 2008 Ekim'den önce rapor almış olanlar daha doğrusu kapsamda bulunanlar rapor alsalar bile artık her şey SGK'nın sağlık kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak" ifadelerini kullandı.

SGK uzmanı, yaşananları "İkinci bir EYT'ye yol açacağız" sözleriyle anlatırken, maddenin Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptal edilmesi gerektiğini savundu.