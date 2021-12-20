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Vergi istisnası 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılacağını duyurdu.

Canan Sakarya canan.sakarya@dunya.com
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ANKARA

Ücretler üzerindeki gelir vergisi indiriminin asgari ücretle sınırlı tutulması üzerine başlayan tartışmalar sürerken, AK Parti'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılacağını duyurdu.

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Elitaş, vergi istisnasının 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacağını açıkladı.

Vergi istisnasının toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağı belirtildi.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören torba kanun teklifinde işverenleri şok eden bir detay ortaya çıkmıştı.

İlk kez dunya.com’un kamuoyuna duyurduğu detaya göre, Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasının aksine, teklifte asgari ücretin üzerinde elde edenlerin maaşlarından asgari ücret kadarlık kısmından vergi alınmayacağına ilişkin hüküm yer almadı. Birçok işveren, asgari ücretteki yüzde 50 artışa karşın, diğer çalışanlar için vergi avantajı getirileceği için artış oranına destek vermişti.

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