Vergi kaybına yol açan işletmelere uygulanacak cezalar değiştiriliyor

24 Eylül 2019

Gümrük Kanunu'nun idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ile ceza miktarlarının günümüz ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresinin genişletilmesi, gümrük muhafaza memurlarının emekli olduktan sonra zati silah edinebilmesi gibi düzenlemeleri de içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifle; Ticareti Kolaylaştırılması Kurulu bünyesindeki Formalite ve Ücretler Çalışma Grubunun çalışması doğrultusunda; gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminatın söz konusu vergiler tutarının yüzde 20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilmesi uygulaması değiştiriliyor.

İkili ayrıma gidilecek

Yeni düzenlemeye göre, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hallerde bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilecek. Teklifle ‘ Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar’ da değişikliğe gidildi.

Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabii tutulmasına ilişkin beyanının kontrolü veya muayenesi sonucunda antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşyanın olduğunun tahlil ve teknik incelemeye gerek olmaksızın tespit edilmesi halinde ikili bir ayrıma gidildi. Farklı çıkan eşyanın gümrük vergilerinin toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerini iki katı; farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde ithalinin lisansa, şarta izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilecek.

Teklifle, tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibince alınarak gümrük işlemlerine devam etmesini sağlayan düzenlemenin kapsamı genişletilerek, daha önce bir kez faydalanılabilen bu uygulamadan daha fazla yararlanma imkanı sağlandı. Yapılan yeni düzenleme göre; uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde CIF değerinin yüzde 3’ü oranında bir tutar ödenecek.