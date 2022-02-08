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Vergi müfettişleri atama kararı yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığına 366 vergi müfettişi ve 128 müfettiş yardımcısı atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

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