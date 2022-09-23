Vergi müfettişleri özlük haklarında iyileştirme talep ediyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Vergi müfettişleri tarafından son 5 yılda incelenen 230 bin 983 mükellefte, 310 milyar lira matrah farkı tespit edildi. İncelemelerde 74,1 milyar lira vergi tarhı istenirken, 148,9 milyar liralık da vergi cezası önerildi.

Bu kadar büyük hacimli işleme imza atan vergi müfettişleri, özlük haklarının Sayıştay ve Adalet Müfettişlerinin çok altında kalmasından yakınıyor. Sayıştay denetçilerinin 35 bin lira, Adalet Müfettişlerinin 42 bin lira ücret aldığını belirten vergi müfettişleri, buna karşılık 1. sınıf vergi müfettişi ücretinin 21 bin lira olduğunu kaydettiler.

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başli, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, vergi denetimleri ve müfettişlerin özlük haklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Vergi denetim birimlerinin 2011 yılında yapılan reformla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirildiğini hatırlatan Başli, böylece denetimdeki çok başlılığın giderildiğini bildirdi. Vergi müfettişlerinin son dönemlerde yaptığı denetimlerin sonuçlarına değinen Başkan Başli, 2021 yılında 54 bin 65 mükellefin incelendiğini, 66.2 milyar lira matrah farkı bulunduğunu, bu kapsamda 24.2 milyar liralık vergi tarhı ile 50.8 milyar liralık vergi cezası tarhiyatı önerildiğini söyledi.

Son 5 yılda ise incelenen 230 bin 983 mükellefte 310 milyar liralık matrah farkı bulundu. Bunlar için 74.1 milyar liralık vergi tarhı istenirken, 148.9 milyar liralık vergi cezası önerildi. Başli, müfettişlerin vergi inceleme, denetim ve soruşturmalar yanı sıra başta FETÖ olmak üzere terörün finansmanının engellenmesi, millete ait varlıkların kayıt altına alınması gibi önemli görevleri bulunduğunu bildirdi. Son dönemde gerçekleştirilen Demir Yumruk Operasyonunu da örnek veren Başli, enflasyonla mücadele timleri aracılığıyla da stok, envanter denetimleri yapıldığını aktardı.

“Müfettişler kamudan uzaklaşıyor”

Müfettişlerin, dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan kripto para, dijital yayıncılık ve sosyal medya gibi yeni sektörler hakkında da kurulan ekiplerde görev aldığının altını çizen Ahmet Halis Başli, bu tarz önemli işlere imza atan müfettişlerin ve diğer vergi denetim birimlerinin, maaş dahil bir çok özlük hak alanında geri kaldığını kaydetti.

Vergi müfettişlerinin ücretlerinin, benzer işleri yapan diğer kurumlardaki görevlilerinin ücretlerinin çok altında kaldığını söyleyen Başli, “1. Sınıf vergi müfettişi 21 bin lira ücret alırken, Sayıştay’da 35 bin lira, Adalet Müfettişleri ise 42 bin lira ücret alıyor” dedi. Bu eşitsizliğin vergi müfettişlerinin kamudan uzaklaşmasına yol açtığına değinen Başli, bir çok müfettişin 3 katı ücretle özel sektöre geçtiğini ifade etti.

Kendisinin müfettiş olduğu dönemde 2 bin kişi ile başladıkları gruptaki müfettiş sayısının 900’e indiğine dikkat çeken Ahmet Halis Başli, ülke genelinde zorlu şartlarda görev yapan denetim birimlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgililerden destek beklediklerini söyledi.

Tolu: Özlük hakları en az denetim gruplarına eşitlenmesi lazım

Konuyu değerlendiren DÜNYA Gazetesi yazarı eski Vergi Müfettişi YMM Abdullah Tolu, “Vergi Müfettişleri denilince akla sadece vergi incelemeleri geliyor. Oysa ki, durum bundan çok farklı, vergi incelemelerinin dışında devletin ihtiyaç duyduğu her iş ve alanda görev yapıyorlar, soruşturma, operasyon (silici, demiryumruk), komisyonlar vb bir çok alanda görev alıyorlar. Özellikle son dönemlerde çok başarılı işlere imza attılar, atmaya da devam edecekler. Vergi müfettişleri ayrıca sadece maliyede değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da üst düzey görev almaya başladılar. Yani bir nevi kamuya üst düzey bürokrat yetiştiren bir okul niteliğinde. Yaptıkları işler ve üstlendikleri görevler dikkate alındığında, maaş ve özlük haklarının emsal denetim gruplarına (Sayıştay Denetçileri, Adalet Bakanlığı Müfettişleri) göre çok geride kaldığı görülüyor. Bu durumun bir an evvel düzeltilmesi, vergi müfettişlerinin maaş ve özlük haklarının en az bu denetim gruplarına eşitlenmesi lazım.”