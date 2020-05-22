Vergi mükellefi zor dönemeçte!

22 Mayıs 2020

Hüseyin GÖKÇE

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla kamunun vergi alacaklarına getirilen ertelemede ilk taksit günü yaklaştıkça reel sektördeki tedirginlik de artmaya başladı. Mücbir sebep dışında kalan sektörlerde, Nisan 2020 dönemine ait KDV ve muhtasar, ilk çeyreğin geçici vergisi ile 2019 yılı kurumlar vergisinin ilk taksit ödemesi Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından 27 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Bunun yanı sıra geçmiş dönemde çıkarılan vergi yapılandırmalarının da birçok mükellef taksitlerini ödeyemediği için bozulduğu bildiriliyor.

Genel ekonominin bozulmasının şirket ve hane halkları yanı sıra kamu maliyesini de olumsuz etkilediğini belirten Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelen talepler doğrultusunda kendi gelirlerini de fazla ötelemeden basiretli bir tacir gibi vergi alacaklarını erteledi” dedi. Öngörmediği giderlere katlanmak zorunda kalan kamunun, gelirde de sorun yaşadığının altını çizen Sezer, “Mükellef de gelir yönünden sıkıntıda olduğu için bir yandan geçmiş borcunu ödeyememekte, diğer yandan yeni vergi dönemleri gelmektedir” dedi.

“Yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç var”

Bu sebeple tahakkuk-tahsilat dengesinde daha geniş çaplı bozulma beklediğini bildiren Yılmaz Sezer, son dönemlerde birçok mükellefin yapılandırılmış borcunu da ödeyemediği için bozulan yapılandırma sayısında ciddi artış yaşandığını kaydetti.

Zorda olan firmaların önünü açmanın tek yolunun yeniden bir yapılandırma düzenlemesinin hayata geçirilmesi olduğuna dikkat çeken Sezer, “Vergi barışı ile birlikte getirilecek yeniden yapılandırma durma noktasına gelen kamu gelirlerinin yeniden artmasını sağlayabilecektir” ifadesini kullandı.

Bunun ikinci aşamasında ise kamunun acil gelir ihtiyacının karşılanması için, Hazine’nin yapılandırma kaynaklı alacakları karşılığında tahvil çıkarması önerisi getiren Sezer, “Bu tahvillerin vadeleri yapılandırma taksitlerine bağlı olarak belirlenebilir. Böylece kamu satacağı tahville birlikte alacaklarını daha erken tahsil etme imkanına kavuşurken, yatırımcılar da paralarına piyasa faizinden daha yüksek oranlı gelir sağlamış olurlar” değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine gelen bilgiler doğrultusunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, önceki dönemlerin incelenmeyeceği garantisiyle çıkarılacak vergi barışına da mükelleflerin büyük ilgi göstereceğinin ortaya çıktığının altını çizen Sezer, bunun da kamu gelirini artırıcı başka bir unsur olacağını söyledi.

Net Aktif Vergisi sosyal kırılma yaratır



Son dönemlerde, kamunun gelirini artırmak için Tansu Çiller döneminde çıkarılan Net Aktif Vergisi’nin getirilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığına da değinen Yılmaz Sezer, bunun dengeler açısından büyük tehlike oluşturacağını belirtti ve sosyal kırılma yaşanacağı uyarısında bulundu. Sezer, “Ekonomi zaten kötü durumda, firmalar zorda, bu noktada yeni bir vergi icat ederek işleri daha da zorlaştırmanın anlamı yok” şeklinde konuştu.