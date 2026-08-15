Vergi ödemekte ısrar eden pizza şubesi müdürü kovuldu

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İngiltere'de bir pizza restoranında yaşanan işçi-işveren anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Essex'in Harlow kentinde bağımsız olarak işletilen bir Papa Johns franchise'ında müdür olarak çalışan Ashwani Kumar, maaşından vergi ve sigorta kesintilerinin yasal şekilde yapılmasını talep ettikten sonra işini kaybetti.

Kumar'ın açtığı davayı değerlendiren İş Mahkemesi ise çalışanı haklı buldu. Mahkeme, Kumar'ın tüm iddiaları lehine karar verirken işten çıkarmanın da “otomatik olarak haksız” olduğuna hükmetti.

Elden maaşı kabul etmedi

Ashwani Kumar, Şubat 2023'te Essex'teki Papa Johns şubesinde çalışmaya başladı. Kumar'dan resmi ücret sistemi yerine maaşını elden nakit olarak alması istendi.

Kumar ise bunu kabul etmedi. Gelir vergisi ile Ulusal Sigorta primlerinin maaşından doğru şekilde kesilmesini ve İngiltere'nin vergi kurumu HM Revenue and Customs'a (HMRC) yatırılmasını talep etti.

Ayrıca kendisine gerçek ve ayrıntılı maaş bordroları verilmesinde ısrar etti.

Bordroda kesildi, vergi dairesine yatırılmadı

Mahkemede ortaya çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri maaş bordrolarıyla ilgili oldu.

Kumar'a ilk bakışta gerçek görünen bordrolar verildi. Ancak çalışan daha sonra HMRC ile iletişime geçtiğinde, bordrolarda maaşından kesilmiş gibi gösterilen gelir vergisi ve Ulusal Sigorta primlerinin vergi kurumuna yatırılmadığını öğrendi.

Mahkeme, franchise işletmecileri EEM London, EEM Holdings ve işletme sahibi Abdul Sattar Askar'ın Kumar'a gerçeği yansıtmayan bordrolar verdiği sonucuna vardı.

İngiltere'de çalışanlara nakit maaş ödenmesi tek başına yasa dışı değil. Ancak bu uygulamanın işe başlamadan önce taraflar arasında kararlaştırılması ve elde edilen gelirin yine HMRC'ye bildirilmesi gerekiyor.

İşe döndüğünde “Artık sana iş yok” denildi

Anlaşmazlık Ocak 2025'te kritik bir noktaya ulaştı.

Kumar, izinli olduğu bir dönemin ardından Harlow'daki restorana döndüğünde kendisine artık burada çalışabileceği bir iş olmadığı söylendi.

İşveren, başka bir restoranda çalışmasını teklif etti. Ancak bunun için maaşını elden nakit olarak almayı kabul etmesi şartı getirildi. Kumar bu teklifi de reddetti.

İşine son verilmesinin ardından restorandan ayrılmayı reddeden Kumar'ı binadan çıkarmak için daha sonra polis çağrıldı.

Maaşı ve izin parası da ödenmedi

Mahkeme sürecinde Kumar'ın çalışma koşullarına ilişkin başka iddialar da gündeme geldi. Kaynak habere göre Kumar'ın çalıştığı süre boyunca ücretli yıllık izin kullanmasına izin verilmedi. Ayrıca Aralık 2024 maaşının ödenmediği ve çalıştığı dönem boyunca herhangi bir tatil ücreti de almadığı belirtildi.

Mahkeme: İşten çıkarılmasının nedeni talepleriydi

İş Mahkemesi Yargıcı Julia Jone, Kumar'ın neden işten çıkarıldığına ilişkin kararında çalışan tarafından gündeme getirilen taleplere dikkat çekti.

Mahkemeye göre işten çıkarmanın nedeni Kumar'ın ayrıntılı maaş bordrosu istemesi, vergi ve Ulusal Sigorta primlerinin maaşından kesilerek bordrosunda gösterilmesinde ısrar etmesi ve ücretli izin hakkını talep etmesiydi.

Mahkeme bu koşullar altında Kumar'ın otomatik olarak haksız şekilde işten çıkarıldığına karar verdi. Kumar'ın tazminat almaya hak kazandığına da hükmedildi.

Mahkeme, EEM London, EEM Holdings ve Abdul Sattar Askar'ı haksız işten çıkarma konusunda sorumlu tuttu.

İşverenler ayrıca ücretlerden hukuka aykırı kesinti yapılması ve yasal tatil ücretinin ödenmemesinden de sorumlu bulundu.