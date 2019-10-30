Vergi paketi bugün komisyona geliyor

30 Ekim 2019

Canan SAKARYA



Meclis Plan Bütçe Komisyonu 6 Kasım’da başlayacak 2020 Yılı Bütçe görüşmeleri öncesi hızla yeni vergi paketini gündemine aldı. Komisyon, vergi paketini bütçe görüşmelerinin başlayacağı 6 Kasım’a kadar tamamlamayı planlıyor. Paketin Meclis süreci, iş dünyası temsilcileri tarafından yakından takip edilecek.

TÜSİAD vergi paketine ilişkin olarak yaptığı açıklamada vergi düzenlemelerinde özel sektör ile istişarenin önemine vurgu yaparak vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifinin sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının görüşlerinin alınarak Meclis'te tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Turizm sektörü ise konaklama vergisinin özellikle yerli turist noktasında kayıp yaratacağı endişesini dile getirirken, şirketlerin binek oto kira tutarlarının ve satın alma durumunda gider yazılan KDV ve ÖTV tutarlarına getirilen sınırlama otomotiv sektöründe endişeyle karşılandı. Emlak sektörü ise Değerli Konut Vergisi’nin zaten satışların durgun olduğu lüks konut piyasasını olumsuz etkileyeceğini dile getiriyor.

Türk-İş iyileştirme istedi

Türk-İş Hazine ve Maliye Bakanlığı, siyasi parti grup başkanvekillikleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na vergi düzenlemeleriyle ilgili talepleri içeren bir yazı göndererek, vergi düzenlemeleriyle ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılması ve işçiler lehine iyileştirme yapılması talebinde bulundu.



Gelir Vergisi tarifesi artışının enflasyonun altında belirlenmesinin mağduriyet oluşturduğuna, doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçilerin, işverenler ile aynı oranlarda vergilendirilmelerinin haksız ve adaletsiz bir uygulama olduğuna dikkat çekilen yazıda şu değerlendirme yapıldı:



“Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün ağırlığı ve olumsuz etkisi, işçinin eline geçen net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek gerilemesidir. Ücretli çalışanın bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücreti azalmaktadır. Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken (1.091 TL vergi ve sosyal güvenlik primi için kesilmektedir) Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL olmaktadır. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye gerilemektedir. Aylık brüt geliri 4.500 TL olan bir işçi 2019 yılında gelir ve damga vergisi toplamı olarak 9.359 TL ödemektedir. Diğer bir ifadeyle, 12 aylık çalışmasıyla elde ettiği net gelirin yaklaşık 3 aylık karşılığı kadar vergi ödemek yükümlülüğüyle karşı karşıya kalmaktadır. Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün ağırlığı ve olumsuz etkisi, işçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek gerilemektedir.”



Ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılmasının temel talepleri olduğunu da hatırlatan Türk-İş, “En az geçim indirimi” uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlamasını talep etti.