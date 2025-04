Vergi savaşından kaçan Çinliler, Türkiye'ye üretime geliyor

Kerim ÜLKER

ABD ile Çin arasında devam eden gümrük vergisi savaşları, Asyalı devin yatırım rotasını Türkiye’ye kırdı. Chery, BYD gibi otomotiv devlerinin Türkiye’deki yatırım haberlerinin ardından, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye yeni bir çelik üretimi için Çinlilerin şirket kurduğunu Dünya Gazetesi’nde sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Çinli şirketler, daha farklı sektörler için Türkiye’de üretim için görüşmeler başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Mia Teknoloji (MIATK) bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji, Çin’in lider elektrikli mikromobilite araçları ve batarya üreticisi Suzhou Dynalion Technology ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladığını duyurmuştu. Bugün ise bir başka Türk teknoloji şirketi, Çinlilerle Türkiye’de üretimi gündemine aldı. Trump’ın bugün Çin’e uyguladığı ek gümrük vergisi oranını yüzde 145’e çıkarmasıyla birlikte üretim için vergi avantajlı Türkiye’ye yönelen Çinliler, Türk şirketi Mobiltel İletişim ile masaya oturdu.

Türkiye’de üretim istiyorlar

Mobiltel’den KAP’a yapılan açıklamada Çinli firmalarla Türkiye'de üretim yapmak amacıyla görüşmeler yapıldığı duyuruldu. Açıklamada “Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş olarak, ABD tarafından açıklanan yeni vergi reformları doğrultusunda ortaya çıkan küresel üretim ve tedarik zinciri yeniden yapılanma süreci kapsamında, Çin merkezli önde gelen bazı üretici firmalarla Türkiye'de üretim gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelere başlanmıştır.

Bu kapsamda, grup şirketlerimiz bünyesinde faaliyet gösteren AGM Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ait tesislerde üretilmesi planlanan ürünlerin satış ve dağıtım hakları Türkiye pazarıyla birlikte ihracata yönelik global pazarlarda da Mobiltel İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından üstlenilecektir.

Söz konusu görüşmeler, şirketimizin uluslararası ticaret hacmini artırma, tedarik zincirinde stratejik bir konum edinme ve katma değerli üretim kabiliyetlerini büyütme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşımaktadır. Süreçle ilgili gelişmeler, ticari sır kapsamında olmayan bilgilerle sınırlı olmak üzere, kamuoyu ve yatırımcılarımızla şeffaflık ilkemiz doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacaktır” denildi.

Otomotiv gözde pazar

Türkiye’de bankacılıktan e-ticarete, inşaattan enerjiye birçok alanda yatırımları bulunan Çinliler, son olarak otomotiv sanayisine yöneldi. İşte o alanda da özellikle BYD ve Chery öne çıkıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden olan, çalışan sayısı 1 milyona dayanan Çinli BYD, geçen yıl Manisa’da 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası kurmak için kollarını sıvadı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda da Chery’nin Samsun’da benzer miktarda bir yatırımı devreye almak istediği gündeme geldi.

Yalova’da 10 milyar liralık çelik fabrikası kuracaklar

İşte bu yatırımlar, Çinli yatırımcılar yan sanayiyi de destekleyecek adımlara yöneltiyor. Çinli iki önemli şirket, Singapurlu ortaklarıyla birlikte Türkiye’de çelik fabrikası kurmak için adım attı.

Çinli Yongjin Technology Group, hem Türkiye hem de bölge ülkelerine ürün sağlamak için Türkiye’de 257 milyon dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapmak için önemli bir çalışma başlattı. Başta beyaz eşya olmak üzere birçok sektöre ürün sağlayan Yongjin, yine Çinli bir sanayi devi olan Hainan Fuxinhui Investment Co. Ltd ve Singapurlu Lanhe Holdings Co. Ltd. ile bir araya geldi.

3 şirketin Türkiye’de yapacağı yatırım için birlikte şirket kurdu. CANDAX Metalurji Sanayi ve Ticaret Şirketi adlı yeni firma, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık 400 bin tonluk soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik işleme projesini hayata geçirecek. 24 aylık inşaat süresiyle projenin, 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.