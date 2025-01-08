Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik! ELÜS İşlem Sonuç Belgesi zorunlu hale getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile, Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği kapsamında ELÜS'ün Türkiye Ürün İhtisas Borsasında alım satıma konu edilmesi halinde Borsa üyesi aracı kurumlarca düzenlenecek ELÜS İşlem Sonuç Belgesi, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındı.

Yeni dönemde ELÜS alım satımına taraf olanlar Borsada gerçekleştirilen bu işlemler için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemeyecek. İşlemler, aracı kurumlarca düzenlenen ELÜS İşlem Sonuç Belgesi ile tevsik edilebilecek.

BTRANS aracılığıyla gönderilecek

Türkiye Ürün İhtisas Borsası üyelerince düzenlenen her bir ELÜS İşlem Sonuç Belgesi'ne ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü saat 24.00'e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesi zorunlu hale getirildi.