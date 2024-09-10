Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl iPhone 16 Pro Max'teki vergi yükünü kalem kalem hesapladı

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, teknoloji devi Apple’ın dün dünya kamuoyuyla paylaştığı iPhone 16 telefon serisine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ozan Bingöl’ün 119 bin 999 TL’ye satılan 1 terabyte depolama alanına sahip iPhone 16 Pro Max’teki vergi yükünü tek tek hesapladı.

Buna göre; iPhone 16 Pro Max’in vergi öncesi fiyatı 58 bin 934 TL. Kültür Bakanlığı payı 589 TL, TRT Bantrolü ise 7 bin 143 TL.

iPhone 16 Pro Max’te en yüksek vergi ise Özel Tüketim Vergisi: 33 bin 333 TL. ÖTV’yi Katma Değer Vergisi takip ediyor. O da 20 bin TL.

119 bin 999 TL’lik iPhone 16 Pro Max için ödenen toplam vergi ise 61 bin 65 TL. Böylece iPhone 16 Pro Max’in satış fiyatına göre vergi yükü yüzde 50,9 oldu.