Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine temmuzda ÖTV zammı gelebilir

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 3 Temmuz tarihinde akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarının artırılacağını açıkladı.

Bingöl, "Aksi bir karar alınmaz ise 3 Temmuz tarihinde akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarları en iyimser tahmin ile %12,92 artacaktır. Örneğin Haziran ayı ÜFE artışı %1 bile olsa; benzinde 2 lira 2 kuruş, motorinde 1 lira 89 kuruş ÖTV+KDV artışı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"3 Temmuz'da ÖTV artışı olabilir"

vergiyedair.com sitesinde konuya dair bir yazı kaleme alan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 3 Temmuz bazı ürünlere ÖTV artışı beklediğini kaydetti:

"En düşük emekli maaşı gibi milyonları ilgilendiren konularda zamlar uzun süreçler aşılarak yapılırken, pek çok vergi zammı otomatiğe bağlanmış durumdadır. Vatandaşa yapılacak zamlar manuel iken vergi zamları otomatik viteste hızla ilerlemektedir.

Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmi Gazetede yayımlanmazsa 3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde otomatik ÖTV artışı olacaktır."

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarı altı ayda bir artıyor"

Bingöl, akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarlarının artık altı ayda bir otomatik artırıldığını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

"14 Temmuz 2023 tarih ve 7456 sayılı Kanunla ÖTV Kanununda bir değişiklik yapıldı ve akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarlarının altı ayda bir Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik olarak artırılması yöntemi vergi sistemimize girdi.

Böylece daha önce alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki altı aylık otomatik artış uygulaması böylece geniş bir ÖTV ürün yelpazesine sahip I sayılı liste için de geçerli oldu.

Anlayacağınız; daha önceleri Cumhurbaşkanının yetki kullanımıyla manuel olarak artırılan akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutarları artık altı ayda bir otomatik artmaktadır. Cumhurbaşkanı 'Bu dönem artışa gerek yok.' diye bir karar almadığı sürece artış hiçbir işleme gerek kalmadığından kendiliğinden olacak ve pompaya yansıyacak."

"Otomobilde gizli vergi zammı yapılıyor"

Vergi Uzmanı Bingöl, otomobilde ÖTV matrah dilimleri artırılmayarak sürekli gizli vergi zammı yapıldığını da kaydetti:

"ÖTV listelerinde mükellef aleyhine vergi artışı öngören alanlarda otomatik artışa gidilirken, örneğin taşıtlarda aracın değerine göre tabi olacağı ÖTV oranının tayin edildiği matrah dilimlerinde otomatik bir artış söz konusu olmuyor. Aynı durum cep telefonları için de geçerli.

Bugün dünyada nadir bir kaç ülkeden biri olarak otomobilden ÖTV alınması yetmiyor gibi, ÖTV matrah dilimleri artırılmayarak otomobile sürekli gizli vergi zammı yapılıyor. Mevcut durumda içten yanmalı otomobiller için en düşük ÖTV oranı yüzde 80 olmuştur.

Anlayacağınız vergi sistemimiz vatandaşın vergi yükünü artırırken otomatik, azaltması gereken alanlarda, indirim, istisnalarda ise manuel olarak çalışmaktadır."

Zam oranları ne kadar olacak?

Ozan Bingöl, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü TÜİK’in haziran ayı Yİ-ÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte, akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV artışlarının netleşeceğini belirtti. Bingöl, farklı oranlara göre yaptığı simülasyonlarla pompaya yansıyacak zamları da paylaştı:

"Haziran 2025 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı %1 bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 14,05 oranında artacaktır. Tabi, bizde verginin vergisi de alındığından, bu ÖTV artışı üzerinden bir de yüzde 20 KDV alınacağından otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammı daha yüksek olacaktır.

Haziran 2025 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı %1 bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 2 kuruş olacaktır."