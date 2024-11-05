Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den gelir vergisi dilimi çıkışı: Emekçinin lokması gizli gizli kırpıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 artış gösterdi.

Yurt İçin Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'na karşılık geliyor; bu oran da ehliyet, pasaport, trafik cezaları, harç, vergi ve ceza tutarlarını etkiliyor.

2024 yılı gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liraydı. Yeniden Değerleme Oranı'na göre ilk dilimin 158 bin lirası olması bekleniyor.

'İlk dilim 237 bin liraya yükselmeli'

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl Yeniden Değerleme Oranı'nın 2000 yılından bu yana düzgün uygulanması halinde 2025'te ilk dilimin 415 bin 340 lira olması gerektiğini ifade etti.

Mevzuat yanlış kurgulanması ve benzer sebeplerle emekçinin lokmasının gizli gizli kırpıldığını belirten Bingöl, 2025 için kayıpların kısmen de olsa giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanması gerektiğini söyledi.

Bingöl'e göre Erdoğan, gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 237 bin liraya yükseltmeli ve diğer dilimleri de buna göre rezive etmeli.

Ozan Bingöl, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, "Asıl yapılması gereken ise çalışanları tarife dilimi zulmünden kurtaracak kalıcı ve adil bir düzenlemedir" ifadesini kullandı.

2024 yılı Gelir Vergisi tarifesinin ilk dilimi 110.000 TL idi. %43,93 olarak hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı ile bu ilk dilim önümüzdeki yıl için 158.000 TL olacaktır. Oysa 2000 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı ilk dilimin gelecek yıl için… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 5, 2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor.