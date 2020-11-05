Vergi ve matrah artırımı talebi devam ediyor

05 Kasım 2020

Yapılandırma konusunda adımlar atıldı ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına dair düzenleme geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece 4-4.5 milyon civarında borçlu yapılandırma kapsamına dahil oldu. Yapılandırma konusunda yapılan düzenlemede iş dünyasının beklediği vergi ve matrah artırımı ise yer almadı.

Düzenlemeden beklentiler vergi ve matrah artırımı, kasa - stok ve cari hesap düzeltmelerinin de bu kapsamda ele alınmasıydı ancak beklenen adımlar atılmadı. Bu noktada matrah ve vergi artırımı konusu konuşulmaya devam ediyor. Çok sayıda kullanıcı vergi ve matrah artırımı beklentisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor.

Vergi ve matrah artırımı neden isteniyor?

Matrah ve vergi artırımı yapılması yararlananlara çok önemli bir avantaj sağlıyor. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasını engelliyor. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi sağlanıyor. Vergi uzmanları bu maddenin eklenmesiyle şirketlerin ilgili yıla ait yapılacak vergi incelemesini ortadan kaldırdığını, bir bakıma sigorta altına aldığını belirtiyorlar.