Vergi yapılandırma olacak mı? Yapılandırma müjdesi bekleniyor

24 Eylül 2020

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ekonomik etkilerini hafifletmek için ertelenen ödemelerin ödeme takvimi yaklaşırken, iş dünyası vergi yapılandırma hamlesi bekliyor. Hükümete gelen taleplerde vergi yapılandırması konusu öne çıkarken, AK Partili kurmayların vergi yapılandırması konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

1 Ekim'de açılacak TBMM'nin en önemli gündemi 2021 bütçesi olacak. 17 Ekim'de ise 2021 bütçesi Meclis'e sunulacak. Bu durumda yıl sonuna kadar bütçe için yoğun bir mesai harcanacak. Ekonomi torbalarının görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nun ekim ayı sonu itibariyle bütçe görüşmelerine odaklanacağı dikkate alındığında bütçe görüşmeleri başlamadan önce yeniden yapılandırmaya ilişkin yasanın ekim ayında Meclis’e gelerek kanunlaştırılması gerekiyor.

Canan Sakarya ve Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; vergi yapılandırmayı da kapsayacak bir paketin hayata geçirilmesi halinde paketin büyüklüğü 500 milyar lirayı bulacak.

Vergi yapılandırma hangi borçları kapsayacak?

TBMM’nin yeniden açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi beklenen yapılandırma paketinde, sadece iş dünyasının borçları değil vatandaşın da kamuya olan borçlarının yapılandırılmasını içermesi yüksek olasılık olarak görülüyor. Faiz ve cezalarda iyileştirmeler yapılarak; MTV, trafik cezası, emlak vergisi gibi borçların da kapsama alınıp alınmaması durumunda, kamuya nakit girişinin de sağlanması öngörülüyor. Yapılandırmayla ilgili karar verilmesi gereken bir başka konu ise başlangıç tarihi olacak. Burada da yasanın çıkış tarihi veya ekonomik sıkıntının başlama tarihi esas alınarak uygun bir takvim belirlenecek.