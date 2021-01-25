Vergi yapılandırması başvurularında son gün 31 Ocak

Milyonlarca vergi mükellefini yakından ilgilendiren yapılandırma başvuruları 31 Ocak’ta sona eriyor. Başvuruların zamana yayılması ve pandemi döneminde yaşanan zorlukların bir hak kaybına yol açmaması adına Cumhurbaşkanı tarafından verilen başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin 3343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmî gazetede yayımlandı.

Karara göre; 7256 sayılı kanun da yapılandırmaya tabi kurumlara ait tüm borçlar için, Vergi Dairesine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, İl özel idarelerine ve Belediyelere ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurular en geç 31 Ocak 2021 tarihine kadar ancak, 31 Ocak tarihi resmî tatile rastladığı için 1 Şubat 2021 gün sonuna kadar yapılabilecek.

İlk taksit ödemesi ise Vergi Borçları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve Belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan borçların tamamı veya ilk taksit ödemesi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların tamamı veya ilk taksit ödemeleri ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirilecek.

“İlk iki taksitte geçikme olursa yapılandırma bozulur"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, “İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma başvuruları 31 Ocak’ta sona eriyor. Başvuruların son güne bırakılmaması adına bu hafta kritik önem arz ediyor. Hem mükelleflerin nefes alması hem de devletin vergi tahsilat hızını artırması açısından söz konusu düzenleme hem mükellefler hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.” dedi.