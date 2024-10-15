'Vergi yüzsüzleri' isim isim açıklanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcunu ödemeyenler için yeni uygulamasına bugün başlıyor.

Buna göre 31 Aralık 2023'te vadesi gelen, 30 Eylül 2024 itibariyle de 5 milyon lira ve üzeri vergi borcunu ödemeyenler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenler açıklanacak.

Söz konusu konusu liste tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de yer alacak. Liste 1-15 Kasım tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.

Kimler listede olmayacak?

Listede sermayesinin yarısından fazlası belediyelere ait ve Belediye Kanunu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen şirketler ile yapılandırması devam edenler açıklama kapsamına alınmayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.