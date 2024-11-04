Vergi yüzsüzlerine UTTS ve İDİS dur diyecek
Vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerde akaryakıt, petrol ve madencilik, demir-çelik şirketleri öne çıktı. Bu yıl hayata geçen İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ve yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) vergi yüzsüzlerinin kabusu olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı. Listede akaryakıt, petrol ve madencilik, demir-çelik şirketleri öne çıktı. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin listede vergi borç ve cezası bulunan 2 bin 464 mükellef ile vergi borcunu ödememiş 36 bin 806 mükellef yer aldı.
En fazla vergi borcu olan mükelleflerin ilk sırasında 3 milyar 23 milyon TL ile TÜRKTAB tütün, ikinci sırada 2 milyar 449,5 milyon TL ile Uluslararası Akaryakıt Dağıtım, üçüncü sırada 2 milyar 255 milyon TL ile ENKAD inşaat (hırdavat ve el aletleri) şirketleri yer aldı. Listede bu grupta 35 şirket ve şahsın borcunun 1 milyar TL ve üzerinde olduğu gözlendi.
Depolara TTB takılacak
Bu yıl hayata geçen İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ve yılbaşından itibaren hayata geçecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) vergi yüzsüzlerinin kabusu olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımının önüne geçmek ve vergi kaybını engellemek için geliştirdiği, yerli ve milli bir sistem olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Kurulum ve işletme görevi takip ve izleme sistemlerinden kanunen yetkili olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne verilen sistem, 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi mükellefleri için zorunlu olacak.
1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ise trafiğe kaydolacak bireysel araçlara da ’Taşıt Tanıma Birimleri’ni (TTB) taktırma zorunlu olacak. Vergi mükelleflerinin de 2025 yılı başından itibaren akaryakıt harcamalarını gider gösterebilmeleri için kullandıkları araçlara TTB’leri’ni bu yıl içinde taktırmaları gerekiyor.
Sistem kapsamında yükümlü kılınan taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takılacak. Bu sayede taşıtın sahiplik ve plaka bilgisi kayıt altına alınacak. TTB’ler tüm araçlarda aynı tip olacak ve tüm istasyonlarda okunabilecek. UTTS ile birlikte tüm özel TTS’lerde, bu TTB’ eri kullanma zorunluluğu başlıyor ve TTS firmaları bu TTB’leri 6 ay içerisinde değiştirmek zorunda. Darphanenin web sitesinde yayınlanan fiyatlara göre taşıtlara takılacak TTB fiyatı 1.100 TL + KDV fiyatlar yurt çapında sabit olacak.
50 milyar liralık vergi kaybı önlenecek
Akaryakıt istasyonlarında ise pompa tabancasına takılan Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihaz, şifre çözümleme işlemlerini, Taşıt iletişim modülündeki (TİM) Güvenlikli Haberleşme Anahtarı ile yapacak. Böylece Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) yükümlüsü taşıtların yakıt dolum işleminde plaka bilgisi otomatik olarak Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticisine aktarılacak, fatura ve satışa ilişkin veriler de UTTS’ye işlenecek. Her akaryakıt istasyonu en az bir pompasında TTO ve TİM bulundurmak zorunda olacak ve bir akaryakıt istasyonun mecburi yapması gereken yatırım ise 92 bin TL.
UTTS sayesinde yıllık 40 milyar dolarlık yakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan ve her yıl tahmini 50 milyar TL’yi geçen vergi kaybının önüne geçilecek.