Vergide adalet tartışması
Hükümet yeni vergi paketini TBMM’ye getirmeye hazırlanırken, Gelir İdaresi Başkanlığı imzası taşıyan taslak kamuoyu tarafından tartışılıyor. DÜNYA Gazetesi yazarları taslaktaki olumlu ve olumsuz yanları analiz etti.
Dünya Gazetesi yazarlarının analizlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
Funda Başaran Yavaşlar: Hem olumlu hem olumsuz yanları var
Keşke Hükümet güncel taslak metni kamuoyu ile paylaşsa ve ilgili tüm kesimler konu üzerinde objektif bir şekilde Türkiye için neyin yararlı ve aynı zamanda hukuka uygun olduğunu tartışabilse.
Talha Apak: Yeni vergi paketi, öneriler ve eleştiriler
Bize göre; beyan edilen gelir ve harcama kıyaslamasının öneri paketinden çıkarılması doğru bir yaklaşım olmamıştır. Bu yaklaşımın, “servet vergisi” veya “nerden buldun” ile bir alakası yoktur.
Zeki Gündüz: Bahşişe stopaj getirmek mevcut kanunumuza aykırı
Bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna girmemektedir.
Gelir vergisinin konusuna girmeyen bir ödemeden gelir vergisi stopajı alınmaya çalışılması teknik olarak mümkün veya doğru değildir.
Selçuk Özgenç: Yurt dışı çıkış harcı Anayasa’ya aykırı bulunmamıştı
Anayasa Mahkemesi, konuyu tartıştığı ilk kararında oy çokluğu ile “…yurt dışına çıkışlarda belirtilen nitelikte bir yükümlülük getirilmesinde Anayasa’ya aykırılık bulunmamaktadır…” değerlendirmesini yapmıştı.
Ferit Parlak: Kayıtdışı/kaçağa odaklanılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kapsamlı bir vergi reformu yapacağız" dedi...
Ve "tahmin toto"yu başlattı! "Vergi tabana yayılacak!" gibi o kadar çok klişe laf söylendi ki...