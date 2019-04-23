'Vergide kapsamlı revizyon ihtiyacı var'
Vergi Hukukçusu Ahmet Ak, istisna ve muafiyetlerin azaltılmasının uzun süredir politika metinlerinde olmasına rağmen adım atılamadığını hatırlattı. Ak, vergi aflarının da vergi tahsilatında sorun oluşturduğunun altını çizdi. (Mehmet Kaya)
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