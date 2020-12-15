Vergide reform beklentisi

TÜRMOB GENEL BAŞKANI EMRE KARTALOĞLU

COVID-19 krizinin, yaratmış olduğu tahribat en fazla sağlık sistemi ile ekonomi alanında yaşandı. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin ekonomide çarkları yavaşlatması, tüketimdeki keskin düşüş ve birçok işyerinin kapatılması nedeniyle işletmeler ciddi anlamda sorunlarla karşı karşıya kaldı. Çarkların yavaşlaması, iş yerlerinin kapanması ve tüketimdeki keskin düşüş vergi gelirlerini önemli ölçüde etkileyerek, kamu mali dengesinin bozulmasına neden oluyor.

Zor dönemler, geleceği şekillendirmek için yenilikleri de beraberinde getirebilir. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın reform çağrısını yarınları şekillendirmek adına anlamlı ve yerinde buluyorum. Bu çağrının oluşturduğu beklentinin mutlaka karşılık bulması gerekiyor. Pandeminin yaratmış olduğu tahribatı giderebilmek, yarınlara umutla bakabilmek için yapısal reformları, adaletten ekonomiye, gelir dağılımından vergiye kadar her alanda gerçekleştirmeliyiz.

OECD gelir istatistikleri ve öncü göstergeleri vergi gelirlerinde keskin düşüşler yaşanacağını gösteriyor. Böylesi bir dönemde Türk vergi sistemini, ekonomik gelişimin önünü açan, teknolojik gelişmeleri kavrayan, aksaklıkları ortadan kaldıran reform sürecine tabi tutarak şekillendirmek büyük yarar sağlayacaktır.

Türkiye’de halen yürürlükte olan temel vergi yasalarının büyük çoğunluğu 1950 ve 1960’lı yıllarda yürürlüğe girmişlerdir. Daha sonra çeşitli tarihlerde bu yasalarda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye’de mevcut vergi yasaları günümüz Türkçesi ile daha sade bir dille ve günümüzün iktisadi uygulamalarını kavrayacak, ekonomik gelişimi teşvik edecek şekilde yeniden yazılmalıdır.

Türk Vergi sistemi, gelişmiş ülkelerin vergi sistemlerine kıyasla toplanan vergilerin GSYH’ye olan oranın düşük olduğu ve vergi gelirlerinin dolaysız vergilerden ziyade dolaylı vergilere dayandığı bir görünüme sahiptir. Bu durumda Türk vergi sisteminin, vergi adaletini sağlayamadığı rahatlıkla söylenebilir. Çünkü dolaysız vergiler, gelirden bağımsız olarak harcamalara dayandığı için vergi adaletini sağlamada yetersiz kalmaktadır.

Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması ve vergi adaletinin sağlanması temel reform beklentimizdir.

Belge ve kayıt düzeni tüm mükellef grupları için zorunlu hale getirilerek, vergi kayıp ve kaçağı asgari düzeye indirebiliriz. Kayıp ve kaçağı teşvik eden, vergi sistemimizi bozan düzenlemeleri kaldırmamız gerekiyor.

Uygulamada yaşanan sıkıntı ve sorunları çözmenin yanı sıra çözüm önerilerimizle birlikte, vergide adaleti sağlayan, sorunları çözen ve ülkemizin gelişimine katkı sunan bir vergi reformunu gerçekleştirebiliriz.

TÜRMOB uygulamadan gelen birikim ve deneyimi ile vergi sisteminin pandemi sonrası ortamın zorluklarını karşılaması için her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Toplumsal bir talep haline gelen, adalet, ekonomi ve vergi reformlarının beklentileri karşılayacak şekilde mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor.