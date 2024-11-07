Vergiler arttı, kaçak telefon satışları rekor kırdı!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, yüksek vergiler ve taksit sayısı kısıtlamalarının cep telefonlarında kayıtdışılığı artırdığını açıkladı.

Kaçak oranı rekor kırdı

BloombergHT’de ekranlarında konuşan Turnacı, kaçak oranının yüzde 35 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Vergilerin yüksek olduğu iletişim sektöründe, istihdamın da gelişmesinin zor olduğunu biliyoruz. Vergiler normalleşirse kayıtdışılık azalır, devletimizin gelirleri artar. Ülkemizde verilen altyapı hizmetleri diğer ülkelerin gerisinde değil, yatırımlar cephesinde diğer ülkelerle yarışır seviyede olmalı. Uydu teknolojileri olabilir, 5G veya 6G’ye geçiş teknolojileri olabilir.” dedi.

“3 milyonu kaçak geliyor”

Cep telefonu sektöründe taksit kısıtlaması, yüksek vergi oranlarının sektöre etkisine dairTurnacı “Vergilerin yüksek olmasından dolayı bugün kayıtdışılık yüzde 35’lere ulaştı. Cep telefonu pazarı yıllık 10 ile 12 milyon adetlerde ve bu pazarda kaçak sayısı 3 ile 3,5 milyon adetlere ulaştı. Yüksek vergiler kayırdışılığı artırıp, sektörel gelişimi olumsuz etkiliyor, istihdam oluşturulamıyor. " dedi.

Makul vergilerle, sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması gerektiğini söyleyen MOBİSAD başkanı, "E-ticaret, reklamcılık gibi birçok sektör mobil cep telefonları aracılığı ile büyük bir ekonomi oluşturuyor. Toplam ithalatta payı yüzde 1’in altında olan sektöre yüksek vergiler getirerek ithalat sorununu çözmenin sağlıklı bir bakış açısı olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşa makul vergilerle hizmet ederek, devlet gelirleri artırılmalı“ dedi.