Vergiler ertelendi mi?

COVID-19 pandemisi nedeniyle vergi mükellefleri vergi ödemelerinde zor günler geçiriyor. Bu nedenle vergilerin ertelenmesini isteyen mükellefler, konu hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Vergilerin ertelenmesi konusunda beklenen haberi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan verdi. Bakan Elvan sosyal medyadan yaptığı açıklamada faaliyetlerine geçici süre ara verilen mükelleflerin vergilerinin tebliğ ile ertelendiğini duyurdu.

Elvan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salğılı nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ıncı gün sonuna kadar uzatıldı”