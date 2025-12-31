Vergilerde yeniden değerleme revizyonu

2026 yılı her sene olduğu gibi yine fiyat değişimle­riyle başladı. Vatandaşla­rın günlük yaşamlarında doğru­dan etkisi olan birçok kalemde fiyat artışları gerçekleşti. Dü­zenlemeler, köprü ve otoyol ge­çiş ücretlerinden Motorlu Ta­şıtlar Vergisi’ne, pasaport ve eh­liyet bedellerinden kimlik kartı ücretlerine kadar geniş bir ala­nı kapsadı.

Resmî düzenlemele­re göre artışların önemli bir bö­lümü, her yıl vergi ve harçlarda esas alınan yeniden değerleme oranı (%18,9-25,4) çerçevesin­de gerçekleştirildi. Daha ön­ce yüzde 25,4 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Cum­hurbaşkanı Kararıyla yüzde 18,9 olarak yürürlüğe girdi. An­cak özellikle bazı alanlarda, ar­tış oranları bu seviyenin üze­rine çıktı. Köprü ve otoyollara uygulanan ücretler yüzde 24 se­viyesinden başladı.

Özel otoyol ve köprü geçişlerinde bazıları bu değerin üzerinde olurken bazıla­rı da altında kaldı. Motorlu taşıt­lar vergisine (MTV) gerçekleşen artışlar da indirimli oranlar üze­rinden gerçekleşti. Bu alanda ilk etapta uygulanan ücretlerin bü­yük bir kısmı bu oranın üzerinde gerçekleşse de Resmi Gazete’de yapılan açıklama sonrasında bu yeniden değerlemeyle orantılı hale geldi.

İstanbul-İzmir arası 2 bin 465 liraya çıktı

Yeni yıl itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de yeni tarifeler yürürlüğe gir­di.

Karayolları Genel Müdürlü­ğü sorumluluğundaki yollar ile Yap-İşlet-Devret modeliyle işle­tilen otoyollarda yapılan düzen­lemeler, özellikle büyükşehirler­de yaşayan ve şehirler arası yolu sık kullanan sürücüler için ula­şım maliyetlerini artırdı. Geçiş ücretlerindeki artışlarda işlet­me, bakım-onarım ve finansman maliyetlerindeki yükseliş dikka­te alındı. Özel otoyol ve köprü­lerde artış oranları yüzde 18,7 ile yüzde 25,9 arasında değişim gös­terdi.

Buna göre Osmangazi Köp­rüsü ve 1915 Çanakkale Köprü­sü’nden geçiş 795 liradan 995 li­raya çıktı. Buradan Gebze-İzmir Otoyolu’nu da kullanıldığında 1470 TL ücret ödenecek. Yani İs­tanbul’dan İzmir’e gitmenin ma­liyeti 2 bin 465 liraya ulaşacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’n­den geçiş ise 80 liradan 95 liraya ulaşmış oldu.

FSM-Çamlıca-Akıncılar geçişi 433 lira

Ayrıca devlete ait olan köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerin­de yeniden değerleme oranı esas alındı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ge­çişi 47 liradan 95 liraya çıktı. İs­tanbul’da trafiğin en yoğun nok­talarından biri olan Mahmut­bey-Edirne (Avrupa Otoyolu) arasında geçiş ücreti 134 liradan 168 liraya çıktı. Aynı zamanda Akıncı-Çamlıca (Anadolu Oto­yolu) arası da 269 liradan 338 li­raya ulaşmış oldu.

En ucuz MTV 594 lira en yükseği 274 bin 415 lira

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 2026 yılında yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı. Daha önce bu artış ye­niden değerleme oranının üze­rinde olacağı tahmin ediliyor­du. Araç yaşı, motor hacmi ve taşıt değeri gibi kriterlere gö­re belirlenen MTV tutarları, özellikle yeni ve yüksek değerli araçlarda vergi yükü arttı. Böy­lece 2026 yılında en ucuz MTV 594 lira olurken en yüksek MTV 274 bin 415 liraya çıktı.

Yeni yıl­da 1.3 litre motor ve aşağısı için MTV 1-3 yaş (309 bin 151 lira matrahını aşmayanlar) arasın­da 5 bin 750 lira olarak belirlen­di. Motor gücü arttıkça MTV ödemesinde de değişiklikler gö­rüldü. 2.5 litrelik motor seçe­neklerine kadar MTV 97 bin li­ra seviyeleri görüldü. 3.0 litre­ye çıkında ödeme 100 bin lirayı aşıyor.

Değerli kağıt harçları yüzde 18,9 arttı

Yeniden değerleme oranıy­la birlikte bazı değerli kağıt be­dellerinde de artışlar yeni yılda gerçekleşti. Yurt dışı çıkış harcı bin liradan bin 190 lira seviyesi­ne çıktı. B sınıfı ehliyet harcı ise 5 bin 678 liradan 6 bin 754 lira­ya, A sınıfı sürücü belgesi de bin 883 liradan 2 bin 240 liraya yük­seldi. 6 aya kadar pasaport ücre­ti 2 bin 806 lira, 3 yıldan fazla ise 13 bin 410 liraya ulaştı.

“Bütçeleri gözeterek değişim yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da gerçekleşen düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.

Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık. Uygulamaya göre; Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, Kamu Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 – yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu yaklaşım 2026 enflasyon hedefine yakın”

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu yaklaşım enflasyonu 2026’da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz.”

“Vatandaşlarımızın yükünü azalttık”

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu. Şimşek, “Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır” ifadesini kullandı.

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, “Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık” değerlendirmesinde bulundu.