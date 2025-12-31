Vergilerde yeniden değerleme revizyonu
Yeni yıla girilirken Motorlu Taşıtlar Vergisi ile pasaport, ehliyet ve kimlik kartı bedellerinin artış oranında değişikliğe gidildi. Buna göre, vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Köprü ve otoyol ücretlerinde ise yüzde 25 artış yapıldı.
2026 yılı her sene olduğu gibi yine fiyat değişimleriyle başladı. Vatandaşların günlük yaşamlarında doğrudan etkisi olan birçok kalemde fiyat artışları gerçekleşti. Düzenlemeler, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne, pasaport ve ehliyet bedellerinden kimlik kartı ücretlerine kadar geniş bir alanı kapsadı.
Resmî düzenlemelere göre artışların önemli bir bölümü, her yıl vergi ve harçlarda esas alınan yeniden değerleme oranı (%18,9-25,4) çerçevesinde gerçekleştirildi. Daha önce yüzde 25,4 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanı Kararıyla yüzde 18,9 olarak yürürlüğe girdi. Ancak özellikle bazı alanlarda, artış oranları bu seviyenin üzerine çıktı. Köprü ve otoyollara uygulanan ücretler yüzde 24 seviyesinden başladı.
Özel otoyol ve köprü geçişlerinde bazıları bu değerin üzerinde olurken bazıları da altında kaldı. Motorlu taşıtlar vergisine (MTV) gerçekleşen artışlar da indirimli oranlar üzerinden gerçekleşti. Bu alanda ilk etapta uygulanan ücretlerin büyük bir kısmı bu oranın üzerinde gerçekleşse de Resmi Gazete’de yapılan açıklama sonrasında bu yeniden değerlemeyle orantılı hale geldi.
İstanbul-İzmir arası 2 bin 465 liraya çıktı
Yeni yıl itibarıyla köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de yeni tarifeler yürürlüğe girdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollar ile Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen otoyollarda yapılan düzenlemeler, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve şehirler arası yolu sık kullanan sürücüler için ulaşım maliyetlerini artırdı. Geçiş ücretlerindeki artışlarda işletme, bakım-onarım ve finansman maliyetlerindeki yükseliş dikkate alındı. Özel otoyol ve köprülerde artış oranları yüzde 18,7 ile yüzde 25,9 arasında değişim gösterdi.
Buna göre Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş 795 liradan 995 liraya çıktı. Buradan Gebze-İzmir Otoyolu’nu da kullanıldığında 1470 TL ücret ödenecek. Yani İstanbul’dan İzmir’e gitmenin maliyeti 2 bin 465 liraya ulaşacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş ise 80 liradan 95 liraya ulaşmış oldu.
FSM-Çamlıca-Akıncılar geçişi 433 lira
Ayrıca devlete ait olan köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinde yeniden değerleme oranı esas alındı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi 47 liradan 95 liraya çıktı. İstanbul’da trafiğin en yoğun noktalarından biri olan Mahmutbey-Edirne (Avrupa Otoyolu) arasında geçiş ücreti 134 liradan 168 liraya çıktı. Aynı zamanda Akıncı-Çamlıca (Anadolu Otoyolu) arası da 269 liradan 338 liraya ulaşmış oldu.
En ucuz MTV 594 lira en yükseği 274 bin 415 lira
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 2026 yılında yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı. Daha önce bu artış yeniden değerleme oranının üzerinde olacağı tahmin ediliyordu. Araç yaşı, motor hacmi ve taşıt değeri gibi kriterlere göre belirlenen MTV tutarları, özellikle yeni ve yüksek değerli araçlarda vergi yükü arttı. Böylece 2026 yılında en ucuz MTV 594 lira olurken en yüksek MTV 274 bin 415 liraya çıktı.
Yeni yılda 1.3 litre motor ve aşağısı için MTV 1-3 yaş (309 bin 151 lira matrahını aşmayanlar) arasında 5 bin 750 lira olarak belirlendi. Motor gücü arttıkça MTV ödemesinde de değişiklikler görüldü. 2.5 litrelik motor seçeneklerine kadar MTV 97 bin lira seviyeleri görüldü. 3.0 litreye çıkında ödeme 100 bin lirayı aşıyor.
Değerli kağıt harçları yüzde 18,9 arttı
Yeniden değerleme oranıyla birlikte bazı değerli kağıt bedellerinde de artışlar yeni yılda gerçekleşti. Yurt dışı çıkış harcı bin liradan bin 190 lira seviyesine çıktı. B sınıfı ehliyet harcı ise 5 bin 678 liradan 6 bin 754 liraya, A sınıfı sürücü belgesi de bin 883 liradan 2 bin 240 liraya yükseldi. 6 aya kadar pasaport ücreti 2 bin 806 lira, 3 yıldan fazla ise 13 bin 410 liraya ulaştı.
“Bütçeleri gözeterek değişim yaptık”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da gerçekleşen düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik.
Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını; yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık. Uygulamaya göre; Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, Kamu Özel İşbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 – yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Bu yaklaşım 2026 enflasyon hedefine yakın”
Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu yaklaşım enflasyonu 2026’da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz.”
“Vatandaşlarımızın yükünü azalttık”
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu. Şimşek, “Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır” ifadesini kullandı.
Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, “Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık” değerlendirmesinde bulundu.