Vergisiz sistem, yüksek kira geliri... Türk yatırımcının yeni adresi Dubai

Stratejik konumu, politik istikrarı ve yaşam kalitesiyle Dubai, dünya çapında yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Woven Investment Kurucu Ortağı Burak Ustaoğlu son iki yılda Dubai’ye yapılan Türk yatırım hacminin 400 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Dubai'nin vergisiz ekonomik sistemi ve yüksek kira getirisinden yararlanmak isteyen Türk yatırımcılar Dubai’den 2024 yılında yaklaşık 10 bin konut aldı.

Yüksek kira getirisi Türk yatırımcıyı Dubai'ye çekiyor

Ustaoğlu, geçen yılın Dubai emlak piyasası için 142,1 milyar dolar değerle rekorlar yılı olduğunu ifade ederken günbegün artan ilginin sebebini şöyle açıkladı:

Dubai’de kısa sürede geri dönüş, sıfır vergi ve güçlü kira getirisi, yatırımcıların öncelikli ilgisini çeken konular. Dubai’nin avantajları arasında; vergisiz (tax-free) ekonomik sistem, ipotek alma kolaylığı, golden vize avantajı, diğer ülke ve şehirlere kıyasla daha düşük maliyetle mülk sahibi olma imkânı ve düzenli artan kira gelirleri başta yer alıyor."