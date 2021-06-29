Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alındı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi ve TÜBİTAK'ın proje onayı şartı getirildi. Çevre yatırımı, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün vereceği proje onayında en az yüzde 15 oranında su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlanabileceği tevsik edilen yatırımlar" şeklinde tanımlandı.

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere asgari sabit yatırım tutarları artırılarak, sabit yatırım tutarlarının reel değerlerini koruması sağlanacak.

Ayrıca finansal kiralamaya konu makine teçhizata ait asgari toplam tutarlar her bir bölge için artırılarak reel değeri korunacak.

Yatırımcıların faiz veya kar payı yükleri azaltılacak

Yerli makine imalat sanayisinin teşvik edilmesi gayesi gözetilerek Türkiye'de uygun üretim kapasitesi bulunan makine ve teçhizatlar, ithal edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesine dahil edilmekle birlikte gümrük vergisi muafiyetinden yararlandırılmayacak.

Belirli bölgelerde imalat sanayisi yatırımlarına ve stratejik yatırımlara sağlanan faiz veya kar payı desteğinin üst sınırı ve tutarı artırılarak yatırımcıların faiz veya kar payı yüklerinin azaltılması amaçlanacak.

Kadın ve genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılacak.

Kağıt üretimi yatırımları da teşviklerden yararlanabilecek

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı, böylece daha yüksek destek oran ve sürelerinden yararlanması sağlanacak.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden belirlenenlerin üretimine yönelik yatırımlarda, İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde ya da endüstri bölgelerinde bulunmayan mevcut yatırımlar da bu kapsamdaki desteklerden yararlanabilecek.

Başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmak üzere çeşitli afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımların, yatırım teşviklerinden yararlanmaya devam ederek tamamlanabilmesi amacıyla 11 Mart 2021'den önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgelerine, başvurulması halinde 2 yıl ilave süre uzatımı hakkı verilecek.

Kağıt üretimine yönelik plantasyon sahası yatırımları ve sentetik elyaf üretimine yönelik yatırımlar yatırım teşviklerinden yararlanabilecek.

Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.