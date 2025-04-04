Veriler açıkladı: Merkez Bankası rezervleri son iki haftada 14,6 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, 28 Mart haftasında 6 milyar 603 milyon dolar düşerek 156,5 milyar dolara geriledi. Son iki haftada toplam 14,6 milyar dolarlık rezerv kaybı yaşanırken, döviz rezervleri azalırken altın rezervlerinde artış kaydedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, 28 Mart haftasında 6 milyar 603 milyon dolarlık azalışla 156,5 milyar dolara geriledi.
Verilere göre, döviz rezervleri 7,7 milyar dolar düşüşle 80 milyar 609 milyon dolara inerken, altın rezervleri 1,1 milyar dolarlık artışla 75 milyar 902 milyon dolara çıktı. Böylece son iki haftada toplam rezerv kaybı 14,6 milyar dolara ulaştı.