Veriler açıklandı: 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına yönelik enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli ve memurların 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Memur maaşlarına yapılacak 5 aylık zam oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Polis, öğretmen, memur, hemşire, doktor gibi meslek gruplarının 5 aylık enflasyon farkına göre yeni maaşları da belli oldu.

Haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,53 olarak açıkladı. Yıllık bazda ise enflasyon 35,41'e geriledi.

Memurlar için oluşan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 8,58’e ulaştı. 2025 yılında memur ve memur emeklilerine yılın ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam yapılması öngörülüyor. Ancak 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 14’lük bir zam hakkı elde etmiş oldu.

Zam oranının kesinleşmesi için son olarak haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Temmuzda uygulanacak maaş artışları, bu verinin ardından netlik kazanacak.

5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları ne kadar olacak?

Yüzde 14’lük zam oranı esas alınarak hesaplanan bazı unvanlardaki yeni maaşlar şöyle:

Şube müdürü 1/4 - 75.615 TL

Memur 9/1 - 51.901 TL

Uzman Öğretmen 1/4 - 66.853 TL

Öğretmen 1/4 - 60.313 TL

Başkomiser 3/1 - 74.180 TL

Polis Memuru 8/1 - 67.158 TL

Uzman Doktor 1/4 - 124.403 TL

Hemşire 5/1 - 60.918 TL

Mühendis 1/4 - 77.125 TL

Teknisyen 11/1 - 53.803 TL

Profesör 1/4 - 109.834 TL

Araştırma Gör. 7/1 - 72.787 TL

Vaiz 1/4 - 63.046 TL

Avukat 1/4 - 72.514 TL