Veriler açıklandı: 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları ne kadar oldu?
TÜİK'in mayıs ayına yönelik enflasyon verisini açıklamasıyla emekli ve memurların 5 aylık enflasyon farkı da oldu. memur maaşlarına yapılacak 5 aylık zam oranı yüzde 14 olarak belirlenirken; memurların unvan ve derecelerine göre maaşları da hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına yönelik enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli ve memurların 5 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.
Memur maaşlarına yapılacak 5 aylık zam oranı yüzde 14 olarak belirlendi. Polis, öğretmen, memur, hemşire, doktor gibi meslek gruplarının 5 aylık enflasyon farkına göre yeni maaşları da belli oldu.
Haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor
TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,53 olarak açıkladı. Yıllık bazda ise enflasyon 35,41'e geriledi.
Memurlar için oluşan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 8,58’e ulaştı. 2025 yılında memur ve memur emeklilerine yılın ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zam yapılması öngörülüyor. Ancak 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 14’lük bir zam hakkı elde etmiş oldu.
Zam oranının kesinleşmesi için son olarak haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Temmuzda uygulanacak maaş artışları, bu verinin ardından netlik kazanacak.
5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 14’lük zam oranı esas alınarak hesaplanan bazı unvanlardaki yeni maaşlar şöyle:
Şube müdürü 1/4 - 75.615 TL
Memur 9/1 - 51.901 TL
Uzman Öğretmen 1/4 - 66.853 TL
Öğretmen 1/4 - 60.313 TL
Başkomiser 3/1 - 74.180 TL
Polis Memuru 8/1 - 67.158 TL
Uzman Doktor 1/4 - 124.403 TL
Hemşire 5/1 - 60.918 TL
Mühendis 1/4 - 77.125 TL
Teknisyen 11/1 - 53.803 TL
Profesör 1/4 - 109.834 TL
Araştırma Gör. 7/1 - 72.787 TL
Vaiz 1/4 - 63.046 TL
Avukat 1/4 - 72.514 TL