Veriler ilk kez açıklandı! İnşaat üretiminde 10 ayın en yüksek artışı gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk kez açıkladığı inşaat üretim endeksi verilerine göre İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artış gösterdi. Böylelikle aylık bazda artış Ocak 2024'ten beri en yüksek düzeyde gerçekleşti. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde ise 2024 yılı kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksine bakıldığında ise yüzde 1,4 artış gözlemlendi ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.