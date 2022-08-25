VERİMDER Anadolu buluşmaları Erzurum'da yapıldı

Erzurum'da bir otelde düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Verimder İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Verimder Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, ve ziyaretçiler katıldı.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Tavandan tabana hiçbir şey olmuyor, bizde Anadolu Buluşmaları ile VERİMDER olarak tabanı talep eder hale getirdik. Dolayısıyla çok ciddi bir sonuç aldık. Sonuçta yüzde 0.99 faizle devletimiz milyarlarca lirayı konutların ısı yalıtımı için kullandırtacağını açıkladı. Bu çok önemli bir şey. Biz tam 3 buçuk yıldır bunun için uğraşıyoruz. Maalesef binalarda enerji verimliliği çok zayıf. Ancak bakın Türk-İş 4 kişinin yoksulluk sınırını açıklıyor. Baktığınızda bu inşaat maliyetleriyle 15-20 bin liraya geldi. Dört kişilik bir ailenin daire başına bir aylık geçinme rakamı ve bu taksitle, 0,99 gibi çok düşük bir faizle veriliyor. Bunun vereceği randıman ve ödediğiniz parayla karşılaştırdığınızda muazzam bir ekonomi sağlıyor. Eğer biz yüzde 85’i enerji verimliliğinden çok uzak olan binaları, 3 sene içinde bu fonlamayla enerji verimli hale getirirsek, bu takriben 21 milyon hane ediyor, her sene 7 milyar dolara kadar tasarruf etme imkanımız oluşuyor. Bu bizim cari açığımızı düzelttiği gibi, İran ve Rusya gibi aslında çok tartışmalı rejimlere sahip olan ülkelerden doğalgaz alırken, mecburen onların dümen suyundaymış gibi davranmaktan da bizi kurtarıyor. Aslında bir anlamda diplomaside de başımızı dik tutan bir iş oluyor” diye konuştu.

Erzurum'da ısı yalıtımı büyük önem taşıyor

Enerji verimliliğinin çok önemli bir konu olduğunu ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirerek önlemler alınması gerektiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen “Bildiğiniz gibi sürekli artış gösteren nüfus, gelişen teknoloji, sanayi faaliyetlerinin yoğunlaşması ve kimyasal maddelerin kullanım sıklığı gibi çevresel etkenler nedeni ile tüm ekosistemin ve dünyadaki doğal yaşamın akışı bozulmuştur. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan İklim Değişikliği sorunu, işte bu tepkinin sonucudur. Özellikle bu süreçte en büyük sorumluluk yerel yönetimler olarak bizlere düşüyor. Bizler ‘Erzurum, İklim Eylem Planını Hazırlıyor’ sloganıyla iklim değişikliğine karşı ilk adımı tüm paydaşlarımızla birlikte bir yol haritası oluşturarak attık. Enerjimizi acaba verimli olarak kullanabiliyor muyuz? Burada üzerinde durmamız gereken maalesef yapı stoğumuzun önemli bir kısmı eski yapılardan oluşuyor. Bu yapılarda maalesef geçmişte ısı yalıtımı üzerinde durulmamış. Şimdi bu binalarda ısı yalıtımı üzerinde durmaya çalışıyoruz. Çünkü bu binalarda enerji verimliliğini yakalayabilmemiz için ısıyı en az derece kullanıp ama ısıdan da en fazla istifade edilmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Binalarda ısı yalıtımı sistemi yoksa ne kadar enerji kullanılırsanız kullanın ödeyeceğiniz bedel hep artıyor hem de ısınmanız zorlaşıyor. Tabii ne kadar enerji kullanırsak da küresel ısınmanın sebeplerinden biri oluyor. Bunun için Erzurum gibi yılın uzun bir süresinin soğuk geçtiği bir ilimizde ısı yalıtımı büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Doğru teknolojilerin önemi

Erzurum Valisi Okay Memiş enerjiyi tasarruflu kullanmak gerektiğini ve ne kazar zengin olursak olalım doğaya saygı duyarak yaşamak zorundayız diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Enerji verimliliği dünyamız için çok özel bir kelime. Enerji tasarrufu küreselleşen dünyada fosil yakıtlara karşı savaşımız açısından da büyük önem taşıyor. Enerji tasarrufu için binalarda ısı yalıtımı kullanımını arttırmamız gerekiyor. Isı yalıtımı her ne kadar bir maliyet gerektirse de daha sonrasında enerji tasarrufu ile daha büyük kazanç elde etmemizi sağlıyor. Erzurum olarak kamu binalarında yüzde 15 tasarruf ettik. Devlet olarak bizim vasfımız doğru teknolojileri tercih ederek vatandaşa örnek olmak” dedi.

Bölgenini yönetmeliğine iklimine uygun sistemler

VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz “Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Enerji verimliliği ve tasarrufu denince ilk akla gelen yöntem, binaların dış cephelerine yalıtım uygulanmasıdır. Isı yalıtımı kalınlıkları bölgeden bölgeye fark gösteriyor. Erzurum gibi soğuk illerde ısı yalıtımının standartlara uygun daha kalın malzeme ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Doğru malzeme seçimi ve sistem standartlarına sahip paket sistem kullanımı büyük önem taşıyor. Burada uygulamadan ziyade bir sistemden bahsetmeliyiz. Tekniğine uygun bir ısı yalıtımı uygulaması ile yaklaşık %50 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra binaların görünümü güzelleşirken yapının korunmasına da katkı sağlanmaktadır” diye konuştu.

Isı yalıtımı içirn sistem çözümlerinin önemi

Isı yalıtımının yapılarda önemli bir sistem bileşeni olduğunu belirten Korkmaz ise şunları söyledi: “Isı yalıtımı için kullanılacak çözümlerin tek bir elden yani “paket sistem olarak” temin edilmesinin tüketiciyi de koruyor. Isı yalıtım sistemlerinin birçok bileşenden oluşan “kompozit yapılar” olması nedeniyle birbirinden farklı üretim hattından çıkmış ürünlerin dış cepheye zarar verdiğini ve uyumsuzluklar yaratabilir. Farklı üretici ve markaların aynı cephede uygulanmaya çalışılmasından doğacak teknik sıkıntıların yanı sıra uygulama sonrası müşteri destek hizmetinde de “muhatap bulamama” sorunuyla da karşı karşıya kalabilirler”