Verimli mola ve dinlenme iş yeri stresini azaltıyor

Stres, vücudun zorlu veya tehditkâr durumlara karşı verdiği doğal bir tepkidir. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, stresin bireylerin çevresindeki değişikliklere uyum sağlaması gerektiğinde, zorluklar veya belirsizliklerle karşılaştığında ortaya çıktığını belirtiyor. İş yerinde yaşanan stresin artmasının nedenleri arasında iş yoğunluğu, baskı, belirsiz rol ve beklentiler, güvensizlik, zor çalışma koşulları ve iş-yaşam dengesinin sağlanamaması gibi faktörler yer alıyor.

İş verimliliği açısından stresi yönetebilmek önemli

Ezgi Dokuzlu, uzun süreli iş stresinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Baş ağrıları, uyku sorunları, motivasyon eksikliği, tükenmişlik, depresyon ve kardiyovasküler hastalıklar, iş stresiyle ilişkilendirilen sağlık problemleri arasında sayılıyor. Dolayısıyla hem bireysel sağlık hem de iş verimliliği açısından, iş yeri kaynaklı stresi yönetebilmek ve strese karşı güçlü durabilmek büyük önem taşıyor.

İş-yaşam dengesi kurulmalı

Dokuzlu, iş yerlerinde stres yönetimi stratejilerinin uygulanması ve çalışanların sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmalarının desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. İş hayatındaki herkesin stresle mücadele, iş yerinde etkili iletişim, verimli çalışma yöntemleri ve zaman yönetimi gibi konularda farkındalık kazanması gerektiğini belirtiyor.

Stresi önlemenin 11 yolu

- Görev tanımına uygun çalışmak ve hayır diyebilmek: Kişilerin kendi görev tanımını ve haklarını bilmesi, görev tanımı dışındaki işlere hayır diyebilmesi iş yükünü dolayısıyla iş stresini önlemeye yardımcı olur.

- İş yerinde sağlanan destek ve eğitimler: İşverenlerin çalışanlarına stres yönetimi eğitimleri sunması, esnek çalışma saatleri sağlaması ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması önemli. İş yeri hekimi veya psikoloğundan stresle mücadele için yardım alınabilmeli.

- İş yerindeki iletişim: İş yerinde açık iletişimin, ekip çalışmasının ve net bilgilendirmenin olması stresin önlenmesine yardımcı olur. Yönetici ve çalışanlar arasındaki verimli iletişim, çalışanların stresle daha iyi başa çıkmasını ve iş tatminini artırmasını destekler.

- Motivasyonu destekleyecek etkinlikler: Çalışanlar ve aileleri için yemek gibi etkinlikler planlamak; iş yerindeki bağlılığı, pozitif iletişimi ve motivasyonu artırır.

Zaman yönetimi ve planlama: Günlük ve haftalık planlar yaparak iş yükünü yönetmek kolaylaşabilir. Yapılacakları madde madde öncelik sırasına koymak ve hedefleri gözden geçirmek iş stresini azaltmaya yardımcı olur.

Verimli mola ve dinlenme: Yeterli ve verimli molalar vermek stresle başa çıkabilmek için olmazsa olmazdır. Mola ve iş saatleri net olarak belirlenmeli, kişi kendini yorgun hissetmese bile düzenli olarak molaya çıkmayı alışkanlık haline getirmeli.

- Yeterli uyku:Uykusuzluk: öfke yönetimi, tahammülsüzlük, yorgun hissetme, dikkat hataları ve iş kazaları gibi sonuçlar yaratabilir. Kaliteli ve verimli uyku günlük yaşam kalitesini de etkiler.

- Sosyal destek: Kişinin ailesi veya sevdikleri ile vakit geçirmesi iş stresini azaltarak, kişisel yaşamında işten başka önemli alanları olduğunu hatırlamasına yardımcı olur.

- Hobiler ve kendine zaman ayırmak: Sevilen bir aktivite, hobi veya planlanan bir yere gitmek iş kaynaklı stresle mücadelede daha güçlü olmayı sağlar.

- Meditasyon ve nefes egzersizleri: Meditasyon ve nefes egzersizleri zihni sakinleştirmeye ve stresi yönetmeye yardımcı olur. Gün içerisinde kısa kısa nefes egzersizleri yapmak stresi kontrol altında tutabilir.

- Profesyonel destek almak: İş stresi ile mücadelede büyük zorluk yaşanıyorsa, uzun süren stres durumu varsa, günlük yaşama yansıyan huzursuzluk, karamsarlık, isteksizlik gibi faktörler varsa bir uzmanla görüşmek faydalı olur.