Versace ve Armani'ye üretim yapan 60 yıllık Türk tekstil devi konkordato istedi

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Türkiye tekstil sektöründe dikkat çeken konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Versace, Armani, Abdullah Kiğılı ve Ramsey gibi markalara fason üretim yapan İzmir merkezli Sir Hazır Giyim Tekstil, nakit akışındaki bozulma nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sir Hazır Giyim Tekstil'in konkordato başvurusunu değerlendirerek şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Süreç boyunca şirketin mali yapısı ve yeniden yapılandırma planı, mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri tarafından denetlenecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026'da yapılacak.

Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu

1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesi olarak kurulan Sir Hazır Giyim, yıllar içinde Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden biri haline geldi. Şirket, Gaziemir'deki 9 bin metrekarelik tesislerinde erkek ceket ve pantolon üretimi gerçekleştiriyor.

Firmanın üretim yaptığı markalar arasında Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver'in yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark da bulunuyor. 400'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihracat gerçekleştiriyor. 2024 yılında ise Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülmüştü.

İkinci kez konkordato başvurusu yaptı

Sir Hazır Giyim Tekstil'in konkordato süreci şirket için ilk değil. Firma, bünyesindeki Kostüm Giyim ile birlikte 2018 yılında da piyasalardaki finansal sıkışıklık nedeniyle konkordato ilan etmiş, o dönemde mali yapısını toparlayarak faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştı.