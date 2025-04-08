Vestel CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor

'Ramazan tebriği' ile gündem olan Vestel CEO'su Ergün Güler, Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

Vestel'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır. Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir."

'Ramazan tebriği' krize yol açmıştı

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal, Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı dolayısıyla şirket çalışanlarına gönderdiği tebrik mesajına tepki göstermiş, hakkında soruşturma başlatılınca istifa etmişti. Köksal'ın yerine de Zorlu CEO'luğuna Ömer Yüngül getirilmişti.