‘Video platformları’ yükseliyor!

17 Şubat 2020

Selenay YAĞCI



Evlerde televizyon yayınları yerini Netflix, PuhuTV, BluTV gibi ‘yayın akışlı video’ platformlarına bırakıyor. Özellikle Türkiye’de büyük vakitler harcanan televizyon tahtını sosyal medya ve video platformlarına kaptırıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan 'Televizyon İzleme Eğilimleri' araştırmasına göre günlük ortalama televizyon izleme oranı 12 yılda yüzde 30 düştü. Yayın akışlı video platformlarının ise önümüzdeki 4 yılda yüzde 30 büyümesi bekleniyor.

Buna göre 2006'da ortalama günlük televizyon izleme süresi 308 dakika olan Türkiye’de, 2009'da 263 dakika, 2012'de 234 dakika, 2018'de ise 214 dakika günlük ortalama televizyon izlendi. En çok izlenen program türünün haberler ve yerli diziler olduğu gözlenirken, kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği belirlendi.

Televizyonlar akıllı cihazların içine taşındı

Özellikle 15-24 yaş arası gençlerin büyük bir çoğunluğu televizyonu akıllı cihazlarından izliyor. Ayrıca yaş ortalamasıyla televizyon izleme süresinin doğru orantılı olduğu belirlenirken, eğitim düzeyi arttıkça da televizyon izlenen gün sayısının azaldığı görüldü. İzleyicinin tercihine dayalı video yayın akışı sunan (on- demand video streaming) platformların TV yayıncılığına rakip olarak yükselişi sürüyor. TV endüstrisini kökünden etkileyen bu yeni platformlar tüketici davranışını da değiştiriyor. RTÜK’ün araştırmasının verilerine göre izleme oranındaki bu düşüşün temel sebepleri arasında kuşak programları ve dizi filmlerindeki kalite düşüklüğü gösterilmiş. Yayın akışlı video platformlarında rekabet ciddi boyutlara ulaştı. PricewaterhouseCoopers verilerine göre pazar 2019 sonunda 23 milyar dolara ulaşırken, 2022’de 30 milyar doları aşmasının bekleniyor. Pazar dünyada 2018’de 600 milyondan fazla kullanıcıya ulaşırken aynı yıl kablo TV ise 556 milyon kullanıcıya sahip…

Yerli platformların kullanıcı sayısı artıyor

En çok bilinen platformlardan Netflix’in peşinden Apple, Disney, WarnerMedia ve NBCUniversal platformlarıyla pazara giriş yapıyor. Türkiye’de MUBI, PuhuTV ve BluTV gibi yerli platfomların kullanıcısı sayısı da her geçen gün artıyor. Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom gibi operatörler de bu alana yatırım yapıyor. Turkcell kendi yapımlarını yapmak için gün sayıyor. Uzmanlar, Y ve Z kuşağı ile birlikte video içeriğin diğer içeriklerden çok tüketilmeye ve her gün daha fazla talep görmeye devam edeceğini belirtrken, 2020'de internetin yüzde 80'inin video içeriklerden oluşması bekleniyor. NBC Universal CEO’su Steve Burke yeni platformları Peacock'ın nisan ayındaki lansmanının ardından Tokyo Olimpiyatları’nı da içine alacakları canlı yayınlardan söz ediyor. Universal Pictures, Focus Features ve DreamWorks Animation içerikleriyle hayata geçecek platform ilk aşamada 15 bin saatlik içerikle lanse edilecek. WarnerMedia da aynı zamanda HBOMax’ın lansmanını yapacak ve 10 bin saatlik içerikle geliyor.

Seçim hakkı giderek önem kazanıyor

TV izleme süresinde düşüşe dikkat çeken BİLGİ Pazarlama İletişimi YL Program Direktörü Doç. Dr. Gresi Sanje, tüketiciye izleme seçeneği sunarak 'seçim hakkı' değeri yaratan video yayıncılığı karşısında TV yayıncılığının kan kaybettiğini söyledi. Sanje, “Taleplerimize göre şekillenmesini istediğimiz her ürün ve hizmet, bize kendi seçimimizi yapabilme değerini sunuyor. Sunulan bu değer de seçim hakkı neredeyse olmayan TV yayıncılığı karşısında gayet cazip geliyor” diyor. Sanje’ye göre izleyicinin program veya dizi izlerken reklam veya son dakika haberi gibi nedenlerle bölünmeyi istememesi bu video platformlarının bir diğer tercih edilme nedenlerinden. Sanje, haber kaynağı olarak da hala en çok geleneksel mecraya güvenen bir tüketici olduğunu vurguluyor.

Her yıl yüzde 10 oranında TV’den dijitale dönülüyor

Her yıl yüzde 5 ila yüzde 10 arasında televizyondan dijitale geçiş olduğunu kaydeden BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz, BluTV’nin kurulmasının en önemli sebebinin teknolojinin de etkisi ile tüketici davranışlarındaki değişim olduğunu hatırlatarak, “İnsanlar bir içeriği 2 saat izlemek ve reklamlarla zaman kaybetmek istemiyordu. Ancak geleneksel TV izleme alışkanlığından dijital platformlara geçiş, zamana yayılan bir süreç. Bu nedenle yüzde 100 tamamlanan bir dönüşümden bahsedemiyoruz henüz. Ama gelinen noktayı büyük bir başarı olarak görüyoruz. Çünkü insanlar artık daha mobil hale geldi, telefonlarından istedikleri zaman dizileri izlemeyi tercih ediyor” dedi. Her ay 4 milyon saatten fazla içerik üretilen BluTV, bugüne kadar toplam 6 milyon izleyiciyle buluşmuş. Dijital dizi sektörüne 100 milyon TL’lik katkıları olduğunu söyleyen Oflaz, “Bu her geçen yıl artı yor. Ayracı BluTV Arabic adıyla Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde bu bölgeye daha fazla yatırım yaprak özel yapımları hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Turkcell'in TV+'sı 5 yılda 6.5 milyar saat izlendi

Turkcell’in plaformu TV+’da 5 binden fazla film, dizi, çizgi film ve belgesel bulunuyor. Turkcell’den edindiğimiz bilgilere göre Platfom beş yılda toplam 6.5 milyar saat izlendi. Türkiye’de 4 milyon kişi TV+’ı mobil olarak takip ediyor. Türkiye’de toplam mobil TV izlemelerinin yüzde 45’i TV+ üzerinden gerçekleşiyor. Superonline fiber internet altyapısı ile evlere ve diğer büyük ekranlara hizmet veriliyor. Bu altyapı üzerinden TV+ izleyen 700 bin müşteri var. TV+ platformunda en çok izlenen 100 filmin yüzde 52’si yerli, yüzde 48’i yabancı filmlerden oluşuyor.

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, TV+’ın mobil uygulamada liderliğin güçlenerek devam ettiği bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek “Seyircimizin dokusuna uygun yapımlarla izlenirliğimizi ve bilinirliğimizi artırdık. Ayrıca engellilere yönelik uygulamalarımızla herkesin bu keyfe ulaşması için çalıştık. 2020’de daha fazlasını yaparak global bir marka olma yolunda yürüyeceğiz” dedi.

Netflix, Türkiye’de en çok TV’den izleniyor

Eylül 2016’da pazarına giren Netflix’in Türkiye’de 1,5 milyonu aşkın üyesi var. Türkiye’de Netflix en çok akıllı televizyonlar üzerinden izleniyor. İkinci sırada akıllı telefonlar, üçüncü sırada ise dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar var. Bu üçlüyü tabletler ve oyun konsolları takip ediyor. Netflix’in Türkiye sözcüsü Netflix Türkiye İletişim

Müdürü Artanç Savaş, “İzleme alışkanlıklarındaki bu değişimin Türkiye’de de güç kazandığını görmemek imkansız” dedi.

Ebeveynler çocuklar için tercih ediyor

Sektörün halen oldukça yeni olduğunu vurgulayan Savaş, “Geçenlerde İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan bir çalışma, Türk halkının Netflix’in de aralarında bulunduğu online eğlence servislerini neden tercih ettiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğu bu servisleri tercih etme sebepleri arasında içerik zenginliğini, içerikleri istedikleri zaman, istedikleri yerden izleyebilmelerini ve reklam olmamasını gösteriyor. Ayrıca çocuklarına güvenilir ve yaş gruplarına uygun içerik sunmak isteyen ailelerin Netflix’e büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Sunduğumuz özel çocuk profilleri ve ebeveyn kontrolleri bu ilginin artmasında etkili oluyor” diye konuştu. Çocuklar için kontrolü TV üzerinden yapamayan ebeveynlerin tercih ettiği platfomlardan biri de yerli PepeTV… Henüz çok yeni olmasına rağmen PepeTV çok kısa zamanda izleyicilerin gözdesi oldu. Pepee TV, Arçelik ve Beko ilk 3 haftada 16 bin kişi tarafından 243 bin kez izlendi.

Platformlar korsan tüketimini düşürüyor

Savaş, sektörün en büyük sorunlarından biri de korsan içerik tüketiminin oldukça yaygın olması olduğunu ifade ederek, “Ancak Netflix’in faaliyet göstermeye başladığı pek çok ülkede korsan içerik tüketiminin düşüşe geçtiğini görüyoruz. Çünkü insanlar kaliteli içeriğe güvenli bir şekilde ve uygun fiyatla ulaşabildikleri zaman korsan içerik tüketimine daha az yöneliyor” dedi.