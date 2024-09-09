VİOP endeks kontratından haftaya pozitif başlangıç

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 azalışla 11.285,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını bir kısmını telafi ederek 11.308,75 puan oldu.

Analistler, Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişesini beslemesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yeni haftada gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğimi söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, ülkedeki makroekonomik veri akışı ve yetkililerin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Fitch Ratings Raporu

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings cuma günü yayınladığı raporda, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken not görünümünü durağan olarak belirledi.

Fitch'in açıklamasında, pozitif reel faiz oranlarının, düşük cari hesap açıkları ve döviz korumalı mevduatlardaki kademeli düşüşün, muhtemelen dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyeceği belirtilerek, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.

Yurt için gündem maddesi: Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.