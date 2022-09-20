VİOP'ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Akbank, Garanti BBVA, Halkbank İş GYO, İş Bankası, Şekerbank, TSKB, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşulları dikkate alarak güncellendiğini duyurdu.

Vadeli piyasada alınan yüksek kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle bir süredir yukarı gelen banka hisseleri, son bir haftadır ise teminat tamamlama yükümlülüğünden dolayı son zamanların en sert satışlarıyla karşılaşıyor.

Bazı analistler aracı kurumların günlük teminat tamamlama yükümlülüklerinin günlük 1.5 milyar lirayı geçtiği belirtiliyor. Analistler teminat limitlerinde yapılacak olan bu değişikliğin piyasada oluşan sıkışıklığa bir miktar çözüm olabileceğini söylediler.

Takasbank'ın açıklamasında yeni risk parametrelerinin yarından itibaren gün içi risk hesaplama anından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan banka hisselerinde son zamanların en sert satışlarının ardından konuya yakın kaynaklar, dün aracı kurumlar ve Sermaye Piyasası Kurumu yetkililerinin de katılımıyla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

SPK toplantıyı teyit ederken başka bir detay vermedi.

Borsada dalgalı seyir

Güne yükselişle başlayan ve yüzde 2'nin üzerinde prim yapan BIST-100 ardından gelen satışlarla yeniden eskiye geçti. Aşağı yönlü hareketin kısa sürdüğü seansta endeks yeniden yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 artışla 3.207 puana çıktı. Tepki alımlarının devamıyla bankacılık endeksi yüzde 3 değer kazanırken, BIST 100, yüzde 2 yükselişle 3.270 puana çıktı.