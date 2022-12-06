VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 5.345,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.345,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 5.349,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 5.334,00 puana geriledi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.290 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.