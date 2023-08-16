VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 8.413,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 8.417,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalar dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarından alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına ışık tutabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.350 ve 8.250 seviyelerinin destek, 8.450 ve 8.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.