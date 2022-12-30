VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 5.962,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,6 üzerinde 5.959,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Beklentiler pozitif yönlü

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilerle senenin son işlem gününde pozitif seyrettiğini söyledi.

Aralık vadeli endeks ve pay kontratlarında bugün vade sonu olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 6.000 ve 6.050 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.